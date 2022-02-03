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Tuygun’dan Keven’e ziyaret

Eğitim İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, yönetim kurulu üyesi Murat Balcı ile birlikte CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’i ziyaret etti.

03 Şubat 2022 Perşembe 00:11
Tuygun’dan Keven’e ziyaret

Tuygun, Keven’e Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi ile ilgili önerileri ve eleştirileri dile getirirken, Kevende bu öneri ve eleştirilerini Genel Kurul’da da gündeme getireceğini söyledi.

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