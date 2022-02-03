Tuygun’dan Keven’e ziyaret

Tuygun, Keven’e Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi ile ilgili önerileri ve eleştirileri dile getirirken, Kevende bu öneri ve eleştirilerini Genel Kurul’da da gündeme getireceğini söyledi.
03 Şubat 2022 Perşembe 00:11
Eğitim İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, yönetim kurulu üyesi Murat Balcı ile birlikte CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’i ziyaret etti.
Tuygun, Keven’e Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi ile ilgili önerileri ve eleştirileri dile getirirken, Kevende bu öneri ve eleştirilerini Genel Kurul’da da gündeme getireceğini söyledi.