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Tuvalet Sorunu

SORGUN Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, ilçede terminaldeki tuvaletlerin engellilerin de kullanımına göre düzenlenmesi talebinde bulundu.

Tuvalet Sorunu

SORGUN Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, ilçede terminaldeki tuvaletlerin engellilerin de kullanımına göre düzenlenmesi talebinde bulundu.

25 Ocak 2019 Cuma 07:00
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Tuvalet Sorunu

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuyu batıya, kuzeyi güneye birleştiren yol güzergahında bulunan ilçede yoğun yolcu trafiği yaşandığını söyledi. Terminalde engelli tuvaleti bulunmadığını aktaran Özdemir, "Terminalde bulunan tuvaletler engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun değil. Dolayısıyla buraya herhangi bir iş için gelen engelli kardeşlerimiz büyük sıkıntı çekiyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını bekliyoruz" dedi.

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