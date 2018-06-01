Tütünsüz bir gün

Dr. Şahin, tütün tüketiminin, koroner kalp hastalıkları, inme, periferik vasküler hastalıklar gelişimi için önemli risk faktörü olması ve dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında ilk sıralarda yer aldığının altını çizdi. Şahin, ‘’Tütün kullanımı ölüme neden olan en önemli sebeplerden birisi olmakla beraber önlenebilir bir ölüm nedenidir. Tütün kullanımına son verildiği takdirde, tütün kullanımının beraberinde getireceği riskler de ortadan kalkacaktır. Tütün dünyada her yıl beş milyonun üzerinde insanın ölümüne yol açmaktadır. Bu rakam trafik kazalarından, AIDS’ten, veremden ve sıtmadan ölenlerin toplamından fazladır. Tütün kullananların yarısından fazlası, tütünün yol açtığı akciğer, kalp, beyin hastalıkları başta olmak üzere tütünle ilişkili hastalıklardan kaybedilmektedir’’ dedi.