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Tütüne geçit yok

Yozgat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak tütüne göz açtırmıyor.

Tütüne geçit yok

Yozgat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak tütüne göz açtırmıyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:00
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Tütüne geçit yok

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasına yaptığı operasyon ve adli makamlardan alınan arama kararının neticesinde 200 kilo TAPDK bandrolü bulunmayan açık tütün ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bandrolü bulunmayan ve 5 adet teliz çuval içerisinde kıyılmış açık tütün ele geçirildiği bildirildi.

Kıyılmış açık tütün yakalaması ile ilgili idare işlemlerin devam ettiğini belirten Emniyet Müdürlüğü, tütün mamulleri kaçakçılığının terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynağı olmayı sürdürdüğünü, bununla birlikte devletin vergi kaybı yaşamasına neden olduğuna vurgu yaptı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, “Ayrıca yasal ticaretin yapıldığı piyasada haksız rekabet ile kazanca yol açmaktadır. Ülkemizin güvenliğine ve ekonomisine yönelik oluşturduğu tehdit ve zararlar nedeniyle tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele büyük önem arz etmektedir” diyerek, bu konuda operasyonların hassasiyetle devam edeceğinin altını çizdi.

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