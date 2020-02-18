Turşu şifa kaynağı

Kornişon, pancar, lahana, acur, fasulye, karnabahar, sarımsak gibi pek çok çeşidi, kendine has lezzetiyle sağlık kaynağı olan turşunun, soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden olduğuna dikkat çekilip, evlerde cam kavanozda, uygun koşullarla yapıldığında sağlık için de son derece yararlı olduğu bildirildi. Oluközü’nde halkının geçim kaynağı olan turşunun, kendisine özgü olduğu, tamamen bölgede yetiştirilen ürünlerden yapıldığı hatırlatıldı. Tamamen organik ürünlerden hazırlanan turşular tadı kadar sağlık açısından faydaları ile de öne çıkıyor. Turşuda kullandıkları malzemelerin tamamen organik olduğunu belirten kadınlar, ‘’Salatalığımızı, biberimizi, sarımsağımızı kendimiz organik bir şekilde yetiştiriyoruz. Üçüncü, dördüncü ayda bahçelerimize ekmeye başladıktan sonra altıncı ayda turşularımızı kurmaya başlıyoruz ve Ekim, Kasım ayına kadar sürüyor. Turşularımız tamamen organiktir, hiçbir katkı maddesi yoktur’’ diye konuştu. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, içeriğindeki yüksek oranda tuz nedeniyle turşunun her gün ve aşırı miktarda yenilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, sağlıklı kişilerde turşunun haftanın 2 günü, maksimum bir avuç içi kadar tüketiminin yeterli geleceğini bildirdi. Tokgöz, ‘’Çünkü böbreklerin idare edebileceğinden fazla tuz veya tuzlu gıdalar tüketmek kan basıncını yükselterek yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Ayrıca fazla tuza bağlı böbrek hasarı gelişebiliyor” uyarısında bulundu. Sıla Bilgili Tokgöz, yüksek miktarda tuz içerdiği için yüksek tansiyon, diyabet, böbrek yetmezliği ve mide hastalıkları olan kişilerin ise turşuyu son derece kontrollü tüketmelerini, hastalığın düzeyine göre gerekirse hiç yememelerini önerdi. Uygun koşullarla yapıldığında, kontrollü tüketildiğinde turşunun sağlığımız üzerinde çeşitli yararlarının bulunduğunu da bildiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Tokgöz, sadece sirke ile tuzla yapılan, mayalanmış ve koruyucu içermeyen turşunun 7 ayrı faydasını anlattı, öneri ve uyarılarda bulundu.

İŞTE TURŞUNUN FAYDALARI

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTUYOR: Turşu gibi fermente yiyecekler öğünlerle birlikte tüketildiğinde, içeriklerinde yer alan sirke sayesinde insülin salınımını dengeleyerek daha kontrollü bir kan şekeri sağlıyorlar. Ancak diyabet ve buna eşlik eden tansiyon ile böbrek rahatsızlığınız varsa turşu tüketmek sizin için bir risk oluşturabiliyor, dolayısıyla tüketim miktarında kontrollü olmanız gerekiyor.

KAS KRAMPLARINA İYİ GELİYOR: Turşunun sağladığı bir başka önemli fayda da, kaybedilen sıvı ve minerallerin hızlı yerine konmasına destek olması. Ayrıca içeriğindeki sirke ile kas ağrıları üzerinde de rahatlatıcı etki oluşturuyor. Spor ve Egzersizde Tıp ve Bilim adlı akademik bir dergide yayımlanan makalede; susuz kalan erkek sporcularda bir bardağı üçte biri kadar turşu suyunun kas kramplarına iyi geldiği rapor edildi.

KİLO KONTROLÜNE YARDIM EDİYOR: Turşu yüksek miktarda lif içerdiği için özellikle yemekle beraber tüketildiğinde besinlerin mideyi terk etme süresi yavaşlıyor, dolayısıyla tokluk hissi daha uzun süre devam ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz turşuda bulunan sirke kaynaklı asetik asidin vücutta yağ depolamasını da önlediğini belirterek, “Ayrıca hem düşük kalorili hem kabızlığa karşı etkili olmasından dolayı turşu kilo vermek isteyenlere de yardımcı oluyor” dedi.

KANSERDEN KORUNMAYA DESTEK OLUYOR: Turşu yapımında kullanılan sebzelerin her biri ayrı bir antioksidandan zenginler. Antioksidanlar serbest radikallerle reaksiyona girerek hücrelere zarar vermelerini önlüyor. Turşu antioksidan etkileriyle de serbest radikallere karşı mücadele ediyor, bu sayede kanserden korunmaya destek oluyor. Sarımsak, pancar ve karnabahar turşusunda bulunan flavonoidlerin antioksidan kapasitesi yüksek. Dolayısıyla tek bir turşu tüketmek yerine çeşitlendirmek farklı vitamin, mineral ve antioksidanların alımına olanak sağlıyor. Ancak dikkat! Avrupa Kanser Dergisi’nde yayımlanan bir makaleye göre; yüksek sodyum içeriğine sahip besinlerin mide kanseriyle ilişkili olduğu bulunmuş. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, turşu tüketiminde miktarın çok önemli olduğunu hatırlatarak, “Bu nedenle mide problemi olan kişiler çok dikkatli tüketmeliler” diye konuştu.