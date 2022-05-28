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Turnuva öncesi ziyaret

Yerköy Tekvando Antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Gün ve öğrencileri, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:56
Turnuva öncesi ziyaret

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Muğla’da gerçekleşecek Gençler Türkiye Tekvando şampiyonası öncesi genç sporcular, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Muğla’da gerçekleştirilecek olan şampiyona için başarılar dileyen Başkan Ferhat Yılmaz, “İlçemizden, şampiyona için gidecek olan 10 sporcumuz bizleri ziyaret etmişlerdir. İnşallah gençlerimiz ilçemizi gururlandır ve Muğla’dan da başarılı sonuçlarla dönerler. İnanıyoruz ki, önceki müsabakalarda çeşitli madalyalar kazanarak bizleri gururlandırmışlardır yine bu şampiyonada da azimleriyle başarılı olup bizleri gururlandırıp mutlu edeceklerine inanıyoruz’’ dedi. •Ferhat Kayhan / Yerköy Belediyesi•

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Turnuva öncesi Ziyaret
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