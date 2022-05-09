Turnuva düzenlenecek

Bozok Üniversitesi Kampüsü Spor Tesislerinde düzenlenecek olan Bahar Spor Şenliğinde Şefaatli Meslek Yüksekokulunu temsil edecek futbol takımının düzenlenecek futbol turnuvası ile seçileceğini bildiren Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mert Can Arıtürk, “Üniversitemizde düzenlenecek olan 13’üncü Bahar Spor Şenliği etkinliklerinde meslek yüksekokulumuzu temsil edecek erkek futbol takımı seçmelerini yapmak üzere futbol turnuvası düzenlenecektir. Turnuvaya katılabilmek için takımların listesini 13 Mayıs 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine mail atmanız gerekmektedir. Sağlık durumu beyanı ve kuralları kabul ettiğiniz formu ise turnuva başladığında ıslak imzalı olarak maça çıkarken teslim etmeniz gerekmektedir” dedi. •Muhammed Üstüntaş•

