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Türkülerle kutlandı

Bozok Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü türkü ve şiirlerle kutladı.

Türkülerle kutlandı

Bozok Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü türkü ve şiirlerle kutladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Türkülerle kutlandı

Un Pazarı Fatih Sofrası Restoranda gerçekleştirilen etkinliğe CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de katıldı. Etkinlikte derneğin erkek üyeleri türkü ve şiirleriyle kadınların gününü kutladı, kadına bakışı yansıtan şiirler okundu.
Bozok Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Songül Yurdagül tüm katılımcılara ve Milletvekili Keven’e teşekkür etti.

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