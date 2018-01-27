Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

Türküler yankılandı

EMİTT Fuarın’nda açılan Yozgat standında fuar boyu Yozgat türküleri yankılanarak, katılımcılara doyumsuz anlar yaşatıldı.

Türküler yankılandı

EMİTT Fuarın’nda açılan Yozgat standında fuar boyu Yozgat türküleri yankılanarak, katılımcılara doyumsuz anlar yaşatıldı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
13 Okunma
Türküler yankılandı

Fuara Yozgat türküleri damga vurdu. Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu, Türkiye’nin sevilen sesleri arasına girmeyi başaran Mümin Sarıkaya, mini konser ile hayranlarıyla buluşurken, mahalli sanatçı Efkan Zeki de sazı ve yorumuyla Yozgat türkülerini İstanbul’a taşıdı. Mümin Sarıkaya’nın verdiği mini konser farklı stantlardaki vatandaşların da ilgisini çekti. Yozgat standına ilgiyi artıran Sarıkaya, Yozgat türküleri söyleyerek başladığı müzik hayatını kendi besteleri ve albümleriyle sürdürdüğünü belirtti. Mahalli sanatçı Efkan Zeki ise bağlamasını konuşturarak, Yozgat türkülerini EMİTT’te havalandırdı. Sesi ve sazıyla büyük beğeni toplayan Efkan Zeki, gurbetteki Yozgatlıların türkü isteğini de geri çevirmedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Varlığımız artıyor
Varlığımız artıyor
EMİTT’te kazlı pilav
EMİTT’te kazlı pilav
Girişimcilik Eğitimlerine devam
Girişimcilik Eğitimlerine devam
Kansere dikkat çektiler
Kansere dikkat çektiler
Afrin desteği sürüyor
Afrin desteği sürüyor
Göletler dondu
Göletler dondu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim