Türküler yankılandı

Fuara Yozgat türküleri damga vurdu. Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu, Türkiye’nin sevilen sesleri arasına girmeyi başaran Mümin Sarıkaya, mini konser ile hayranlarıyla buluşurken, mahalli sanatçı Efkan Zeki de sazı ve yorumuyla Yozgat türkülerini İstanbul’a taşıdı. Mümin Sarıkaya’nın verdiği mini konser farklı stantlardaki vatandaşların da ilgisini çekti. Yozgat standına ilgiyi artıran Sarıkaya, Yozgat türküleri söyleyerek başladığı müzik hayatını kendi besteleri ve albümleriyle sürdürdüğünü belirtti. Mahalli sanatçı Efkan Zeki ise bağlamasını konuşturarak, Yozgat türkülerini EMİTT’te havalandırdı. Sesi ve sazıyla büyük beğeni toplayan Efkan Zeki, gurbetteki Yozgatlıların türkü isteğini de geri çevirmedi.