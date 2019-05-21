Türküler gençler için söylendi

İlçe merkezinde kurulan platformda sanatçılar Aslı Güngör, Mehmet Diker sahne alıp, günün anlam ve önemine uygun türküleri seslendirdi. Etkinliğe AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer de katıldı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Büyük bir coşku ile Ramazan şenliklerimizle birleşen 100’üncü yıl 19 Mayıs konserimize katılımlarını sağlayan tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ederim. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım’’ dedi.