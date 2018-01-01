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Türkök Projesi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, kemik iliği nakli bekleyen hastalara, kemik iliği bulmak için yürütülen TÜRKÖK projesi ile 2,5 yıl gibi kısa bir sürede 272 bin gönüllü verici sayısına ulaşıldığını duyurdu.

Türkök Projesi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, kemik iliği nakli bekleyen hastalara, kemik iliği bulmak için yürütülen TÜRKÖK projesi ile 2,5 yıl gibi kısa bir sürede 272 bin gönüllü verici sayısına ulaşıldığını duyurdu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:05
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Türkök Projesi

Yapılan yazılı açıklamada, ‘Bu gönüllü vericilerin kemik iliği bağışları ile yarısı çocuk olmak üzere 540 hastamız nakil olmuştur’ denildi. Bu yıl içerisinde yapılan akraba dışı kemik iliği nakillerinin yarısının TÜRKÖK bağışçılarından sağlandığına vurgu yapıldı. Açıklamada, ‘Ulusal kemik iliği bankamız olan TÜRKÖK sayesinde yurt dışı bağımlılığımız azalmış olmakla birlikte hastaların daha kısa sürede nakil olma imkânı sağlanmıştır. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde gönüllü verici sayısını 500 bine ulaşması hedeflenen TÜRKÖK projesi ile kemik iliği nakli olmayı bekleyen hastalarımıza umut olmaya devam edecektir’ ifadelerine yer verilirken, Yozgat’ta da gönüllü bağışçıların beklendiği kaydedildi.

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