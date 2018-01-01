Yapılan yazılı açıklamada, ‘Bu gönüllü vericilerin kemik iliği bağışları ile yarısı çocuk olmak üzere 540 hastamız nakil olmuştur’ denildi. Bu yıl içerisinde yapılan akraba dışı kemik iliği nakillerinin yarısının TÜRKÖK bağışçılarından sağlandığına vurgu yapıldı. Açıklamada, ‘Ulusal kemik iliği bankamız olan TÜRKÖK sayesinde yurt dışı bağımlılığımız azalmış olmakla birlikte hastaların daha kısa sürede nakil olma imkânı sağlanmıştır. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde gönüllü verici sayısını 500 bine ulaşması hedeflenen TÜRKÖK projesi ile kemik iliği nakli olmayı bekleyen hastalarımıza umut olmaya devam edecektir’ ifadelerine yer verilirken, Yozgat’ta da gönüllü bağışçıların beklendiği kaydedildi.