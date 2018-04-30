TÜRKMENLER BULUŞTU

Türkmen Büyükelçi, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’i makamında ziyaret etti. Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan Roma Hamamı kalıntılarını gezip, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’den bilgi aldı. Bozok Üniversitesinde eğitim öğretim gören Türkmenistan uyruklu öğrencilerle bir araya gelen Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev, Türkmenistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kültürel ve insani alanda çok iyi ilişkilerin mevcut olduğuna dikkat çekti. Amanlyev, ‘Bu çerçevede eğitim alanında ikili işbirliğimiz olumlu ve güzel şekilde devam etmektedir. Türkmenistan’dan gelip Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören Türkmenistan asıllı öğrencilerimiz var. Yozgat Bozok Üniversitesi de bu anlamda tahsil hizmetini sağlayan nitelikli üniversitemizdir. Bizlerde Türkmenistan Büyükelçiliği mensupları olarak Bozok Üniversitesi ve Rektörünü ziyaret ediyoruz. Bu vesileyle de Türkmenistan’dan gelerek eğitim öğretim gören öğrencilerimizle görüşmelerimiz olacak. Türkiye’de eğitim görmek, Türkmenistanlı öğrencilerimiz için çok önemli. Gelecekte alanında uzman bireyler olarak ülkelerine dönerek hizmette bulunacaklar. Dolayısıyla bu anlamda öğrencilerimize destek sağlayan üniversite yetkililerine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de, Türkmenistan’ın bizim kardeş ülkemiz olduğunu, aynı tarihe ve köklere sahip olduğumuzun altını çizdi. Karacabey, ‘Dünyanın pek çok ülkesinden öğrenim amaçlı gelen öğrencilerimiz içinde Türkmenistanlı öğrencilerimizin de olması ve Bozok Üniversitesi olarak onların yüksek tahsillerine katkıda bulunmak bizi son derece mutlu etmekte. Bu öğrencilerin iyi yetişerek kendi paydaşlarıyla yarışacak nitelikte bilgi ve donanımla kendi ülkelerine dönüp mühendislikte, tıpta, sağlıkta ve sosyal bilimlerde kendi ülkelerine ve ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmaları bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Önümüzde yıllarda Türkmenistan devlet başkanının ve büyükelçimizin katkı ve desteğiyle öğrenci sayımızın daha da artmasını istemekteyiz. Önümüzdeki dönemlerde alan çeşitliliği ile eğitim öğretim görmeleri adına çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz. Şu an da eğitim gören öğrencilerimizin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilenmekteyiz’ diye konuştu.

Ziyarette günün anısına Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev’e çini işlemeli tabak takdim etti. Büyükelçi de, Karacabey’e ‘İrfan Kaynağı’ ve ‘Barış Müziği, Dostluk, Kardeşlik Müziği’ adlı kitap hediye etti.

