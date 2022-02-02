TÜRKMEN YURDUNA GİTTİLER

Yapılan kampanyalar sonucunda toplanan yardımlar Türkmen yurdundaki ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Türkmen yurdundaki ailelere emanetleri ulaştırdıklarını dile getiren Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal, “Bizlere verilen emanetleri yerlerine ulaştırdık. Kar kış demeden soğuk çamur bilmeden Türkmen yurduna gittik. Orada yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimizi gördük. Bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun. Kendi ellerimiz ile çocuklarımızı giydirdik. Çok şükür orada görmüş olduğumuz güler yüzler bizler için yetti” dedi.