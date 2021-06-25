TURKMEN ŞAİR ANILDI

Türkmenistanlı Şair Mahtumkulu Firakı, ölümünün 297'inci yıl dönümünde Yozgat Belediyesi tarafından 2010 yılında Çapanoğlu Kentpark içerisinde yaptırılan anıtı önünde anıldı.

Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'in katılımı ile düzenlenen törende Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da hazır bulundu. Büyükelçi Amanlıyev, her ülkenin milletin yüceliğine erişmiş dünyaya nam salmış ünlü şairlerinin bulunduğunu hatırlattı. Amanlıyev, ‘’Onların kaleminden çıkmış şiirler şairane satırlara dökülmüş kelimeler tamamen halka hitap eder. Şairlerin kendileri ise milletin gönül ifadelerini çok incelikle ve ustalıkla beyan ederler. Mahtumkulu Firaki bu tüm özelliklerin kendinden barındırmış yüce bir bilge, dahi ve filozoftur. Bugün Türkmen’in Türk dünyasına ve tüm doğu halklarının yüce dâhisi dünya edebiyatına büyük katkı sağlayan filozof şair Mahtumkulu Firaki’nin Şiir Bayramı vesilesiyle burada toplandık. Türkmenistan devlet başkanının gayretleri sayesinden Türkmenistan’da kültür ve sanat alanının geliştirilmesi, devlet politikası önceliklerinden birisindir. Bu kapsamda devletimizin uyguladığı kültürel yeniden doğuş stratejisi büyük öneme sahiptir’’ dedi. Büyükelçi, Türkmenistan devlet başkanı tarafından imzalanan özel bir karar gereğince 2024 yılında doğunun büyük bilgesi ve klasik şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300’üncü doğum yıldönümünün büyük bir coşku ile kutlanacağını hatırlattı. Büyükelçi, ‘’Bu kapsamda Mahtumkulu Firaki'nin dünya edebiyatının altın fonuna girmiş olmasından, zengin ve edebi mirasının dünya görüşünün şiirlerinde yer alan felsefi aleminin 18’inci ve 19’uncu yüz yıllarda Türkmenlerin yaşam tarzına yaptığı etkilerin bilimsel çalışmalar ışığında incelenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca şairin yaratıcılık dünyası Türkmenlerin ve tüm doğu halklarının bilimsel ve kültürel hayatlarıyla sıkı bağlantısının ortaya çıkarılması bu bilge kişinin şiir dünyasına uluslararası kamuoyunda dikkatinin çekilmesi planlanmaktadır’’ diye konuştu. Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Biz dost ve kardeş ülke Türkmenistan’ın her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Yozgat bir Türkmen şehri, Türkmen şehrinde bir Türkmen şairimizin doğumunun 300’üncü yılına yaklaşıyoruz. Bu sene 297’inci yılı. Bize aşıladığı Türk aşkı, bölge aşkı inşallah gelecek nesillere de aktarılır diye düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, 27 Haziran tarihinde Türkmenistan’da Mahtumkulu Firaki şiir bayramı olarak kutlandığını, Yozgat’ta Anadolu’nun göbeğinde bir Türkmen şehrinde bir milli şairi anmak üzere toplandıklarını bildirdi. Konuşmaların ardından Türkmenistanlı Şair Mahtumkulu Firakı’nın anıtına çelenk sunulup, çiçek bırakıldı.

BOZOK'TA ANMA PROĞRAMI

Türkmenistanlı ünlü Şair Mahtumkulu Firaki, doğumunun 297. yıl dönümü nedeniyleYozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde ise panel düzenlendi. İki ülkenin milli marşların okunmasının ardından başlayan programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, şairlerin milletleri birbirine bağlayan ana unsur ve toplumun dinamikleri olduğunu söyledi. Türkmenistanlı ünlü şair Mahtumkulu Firaki’nin de, Türkmen birliğinin sembolü olmasının ötesinde, Türkmen Edebiyatının ender isimlerinden biri olduğuna dikkat çeken Karadağ, ''Ünlü şair Mahtumkulu Firaki, kötüye ve zalime bağımsızlığı haykıran sesiyle Köroğlu ve Dadaloğlu’nu hatırlatırken, bir derviş edasıyla halkı irşat etmeye çalışırken de Hoca Ahmed Yesevî tavrını yansıtmaktadır. Hikmetli şiirleri atasözü gibi ezberlenip halk arasında yayılmıştır. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak Mahtumkulu Firaki gibi önemli değerlerin geleceğe aktarılmasına ve yeni nesillere tanıtılmasına büyük önem veriyoruz'' dedi.

•İhsan Çelikkaya•