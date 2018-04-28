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Türkmen Büyükelçi Yozgat’ta

TÜRKMENİSTAN’ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Hocamuhammedoviç Amanlyev, beraberindeki elçilik heyetiyle birlikte Yozgat’a gelerek, Yozgat valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti.

Türkmen Büyükelçi Yozgat’ta

TÜRKMENİSTAN’ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Hocamuhammedoviç Amanlyev, beraberindeki elçilik heyetiyle birlikte Yozgat’a gelerek, Yozgat valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Türkmen Büyükelçi Yozgat’ta

Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlyev, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği alanlarıyla ilgili bilgi verdi. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkiler, Türkiye’nin Türkmenistan’a uluslar arası alanda yaptığı destekler ve yardımlar, Türkiye’de öğrenim gören Türkmenistan kökenli öğrenci sayısı gibi konulara da değinildi. 

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