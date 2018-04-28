Türkmen Büyükelçi Yozgat’ta

Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlyev, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği alanlarıyla ilgili bilgi verdi. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkiler, Türkiye’nin Türkmenistan’a uluslar arası alanda yaptığı destekler ve yardımlar, Türkiye’de öğrenim gören Türkmenistan kökenli öğrenci sayısı gibi konulara da değinildi.