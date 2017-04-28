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Türkmen aileler için!

28 Nisan 2017 Cuma 23:59
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Yozgat’ta bir grup lise öğrencisi, derslerinden feragat ederek Türkmen ailelerin yararına kermes düzenlediler. Öğrenciler tarafından toplanan yardımlar, ailelerin gıda ve eğitim ihtiyaçları için kullanılacak.

Türkmen aileler için!
Yozgat’ta yaşayan Türkmen aileler için kolları sıvayan bir grup öğrenci, derslerinden feragat ederek mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 1 günlük kermes düzenlediler.
Kermeste toplanan yardımlarla, Türkmen ailelerin gıda ihtiyaçları ve çocukların eğitim ihtiyaçları karşılanacak.  
Kendi imkanlarıyla Türkmen aileler için etkinlik düzenlediklerini söyleyen Elif Hazal Altuntaş, “Türkmen ailelerimiz içerisinde okumaya çalışan kardeşlerimiz var. Topladığımız bu yardımlarla onların eğitim ihtiyaçları ve gıda ihtiyaçları karşılanacak. Onlara bu yardımları ileteceğiz. Zaten çoğu yardımı yaptık biraz daha yardım yapmak için bu paralar onlara aynı şekilde dönecek. Evlerinde bir sürü çocuk var. Anne ve babaları da çalışmıyor, onlar için topladık bu yardımları” dedi.
 “Türkmen kardeşlerimize yardım etmek için kermes açtık” diyen lise öğrencisi İrem Şilan Çimen ise “Durumları kötü olduğu için biz de soydaşlarımıza yardım etmek istedik. Burada böyle bir etkinlik düzenledik. İnsanların duyarlı olmasını bekliyoruz. Türkmen aileleri için topladığımız paralarla erzak alacağız ve aldığımız erzakları da onlara vereceğiz. Çok uzun süre idare etmese de bir süre bu yardımlar onları idare eder” şeklinde konuştu. 
Erol Bozkurt isimli vatandaş ise “Öğrencilerimizin Türkmen aileleri için topladıkları yardımlardan memnun kaldık. Çok güzel çalışma yapmışlar. Gururlandık. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Öğrencilere teşekkür eden Hüseyin Başer isimli vatandaş ise “Türkmen aileler için gereken neyse yardım etmeye hazırız” dedi.
Türkmen aileler için öğrenciler tarafından açılan kermese Yozgat halkı da büyük ilgi gösterdi.

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