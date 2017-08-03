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“Türklük bedeniniz, islam ruhunuzdur”

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi 20’inci dönem Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Şaban Kütükoğlu polis adayı öğrencilerine “Türklük bedeniniz, İslam ruhunuzdur” diye seslendi.

“Türklük bedeniniz, islam ruhunuzdur”

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi 20’inci dönem Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Şaban Kütükoğlu polis adayı öğrencilerine “Türklük bedeniniz, İslam ruhunuzdur” diye seslendi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
03 Ağustos 2017 Perşembe 07:00
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“Türklük bedeniniz, islam ruhunuzdur”

Yozgat POMEM 20’inci dönem eğitim öğretim yılı açılış törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, Yozgat İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri, bürokrat ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu 400 bayan, 620 erkek öğrenci ile yeni döneme başladıklarını belirtti.
Yozgat POMEM’in ‘Tek devlet, Tek Millet, Tek Bayrak’ anlayışıyla polis yetiştirdiğini söyleyen Kütükoğlu, “Toprağı kanla yoğrulan aziz vatan topraklarına hainlik edenler duysun ve bilsinler ki, bizler var oldukça şehitler ölmez, vatan bölünmez ve ezan dinmez” dedi.
POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, genç polis adaylarına seslenerek, kanunların üzerinde hiçbir güç tanımadan, devlet ve millete sadakatle hizmet edecek polis olmaları gerektiğinin uyarısını da yaptı.
Şaban Kütükoğlu, “Türklük bedeniniz, İslamiyet ruhunuz olsun, bu anlayışla aziz milletimize ve devletimize sadakatle hizmet edeceksiniz. Sadece amirlerinizden emir alan kanun polisi olacaksınız” diye konuştu.
SİLAH DEĞİL KANUN
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da yaptığı konuşmada öğrencilere önemli uyarılar ve tespitlerde bulundu.
Vali Kemal Yurtnaç, genç polis adaylarına seslenerek, “Gücünüz belinizdeki silah değil, kanunlar olacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız” dedi.
Vali Kemal Yurtnaç, tüm öğrencilerin üniversite mezunu olmasının Türkiye için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Halk ile yüz yüze gelecek devletin koruyucu yüzü polislerin her birisinin farklı dal ve alanlarda lisans eğitimi mezunu olan bireylerden seçilmesinin yansımasının olumlu olacağını aktaran Vali Yurtnaç, “Sizler halkımız ile daha sağlıklı iletişim kurabilen, daha donanımlı polisler olacaksınız.  Kanunların hakimiyetini sağlayacak olanların sizler gibi eğitimli bir nesil ve kadrolar tarafından yapılması devletimizin geleceği ile alakalıdır” şeklinde konuştu.
Vali Yurtnaç’ın konuşmasının ardından Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, öğrencilere ‘Sağlık, Hayat ve Vazife Ahlakı’ konulu ilk dersi verdi.
Program kurban kesimi ve öğle yemeğinin ardından son buldu.
Haber:Mustafa TEKER


 

Son Güncelleme: 03.08.2017 12:02
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