Türkiye’nin gündemine girdiler

2009 yılında Bozok Üniversitesinde çeşitli görevlerden bulunup, daha sonra önce Çorum’a daha sonrada Isparta’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ömer Yılmaz, Türkiye Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği tarafından ‘Yılın İl Milli Eğitim Müdürü Ödülü’ verildi. Yozgat Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesinde görev yapan, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü ve otizm ile ilgili yaptığı çalışmalarla Yozgat halkının gönlüne giren Doç. Dr. Ümit Işık da ödül aldı. Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu anısına Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, ‘Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Genç Bilim İnsanı Ödülüne’ Ümit Işık layık görüldü. Toplamda yaptığı 50’den fazla ulusal ve uluslararası makale, bildiri, sunum ve araştırmaya imza atan Doç. Dr. Ümit Işık, bu ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.