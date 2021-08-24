Türkiye’nin fidanı Yozgat’tan

Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ile birlikte fidanlıkta incelemelerde bulundu. Akdağmadeni ilçesinin Yukarıculhalı köyünde 1990 yılında 30 hektar alanda kurulan, yılda 4 milyon fidanın yetiştirildiği Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliğinde fidanların bir bebek hassasiyetiyle yetiştirildiği kaydedildi. Orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için umut olacağı kaydedildi. Akdağmadeni ilçesinin Halhalca Köyü yakınlarında 1990 yılında 37 bin 293 metrekarelik alanda kurulan Orman Fidanlığında, Sarıçam, Karaçam, Dut, Mahlep, İğde, Ceviz, Alıç, Çakal Eriği, Akasya, Kuşburnu, Ahlat, Mavi Ladin, Leylak gibi ağaç ve süs bitkisi üretimi yapılıyor. Yıllık yaklaşık 8 bin civarında fide ve bitki üretiminin yapıldığı fidanlıkta, yetiştirilen fidanlar yurdun farklı bölgelerinden gelen talepleri karşılıyor.