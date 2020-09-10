Türkiye’deki ilk santral

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ı bir kez daha gündeme taşıdı. Daha önce, Yozgat’ın Yeşil Mercimeğini gündeme taşıyan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yeşil Mercimeğin yeniden marka olmasına yönelik yürttüğ kampanya kapsamında Yozgat’ta çalıştıy bile düzenlemişti. Kılıçdaroğlu, bu kez Türkiye’de elektrik enerjisi üretin tesislerden birisinin de Yozgat’ta bulunduğuna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 97. yılında yaptığı konuşmada, Yozgat'ta 1937'de termoelektrik santralinin hizmete girdiğini hatırlattı.

ELEKTRİK ÜRETİMİ

Kılıçdaroğlu’nun sözünü ettiği elektrik enerjisi üreten termoelektrik santrali tarihi Çapanoğlu Büyük Cami’nin arka tarafından bulunuyordu. Motorhane olarak bilinen binadaki makinalar çalıştırılarak elde edilen elektrik enerjisi ile şehrin aydınlatması yapılıyordu. Aynı şekilde Yerköy ilçesinde de elektrik üretiminin yapıldığı bir tesis bulunuyordu. Toprak Mahsulleri Ofisi yanında yer alan tesisten elde edilen elektrik enerjisi ile hem sokaklar aydınlatılıyor, hem de TMO silolarının elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanıyordu.

SANATÇI YOZGAT

Yozgat’ta aynı dönemlerde açılan sanat okulu da yaptığı zirai alet imalatı ile dikkat çekiyordu. Sanat Okulu bünyesinde bulunan çeşitli atölyelerde, ziraat malzemeleri olan kazma, kürek, tırpan, tarla sürmek için manuel mibzer, çapa, su tulumbası, tırmık, sulama aletleri gibi daha bir çok malzemenin üretimleri gerçekleştirilip, tarımla geçinen çiftçinin işi kolaylaştırılan, malzemeler olarak piyasaya sürülüyordu.