Türkiye’de ilk belediye oldu

Türkiye genelinde e-Belediye dijital belediye hizmetleri platformu üzerinden hizmet veren ilk şehir Yozgat oldu. İlk şehir belediyesi olarak Yozgat Belediyesi, hem ülke genelinde diğer illere hem de Yozgat’ın ilçe ve belde belediyelerine öncülük ediyor.

İŞLER KOLAYLAŞTI

Vatandaşların belediye bağlı olarak yapacakları iş ve işlemlerin kolaylaştığını belirten Belediye Başkanı Celal Köse, “Ekim 2020’de Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Şubat 2021’de e- Belediye sistemlerini hemşehrilerimizin hizmetine sunarak belediyemize bağlı olarak yapılacak iş ve işlemlerin hızlanarak zaman tasarrufu sağlanmasını, iş gücü konusunda çalışmanın kolaylaşmasını ve evrak yükünün azalmasını sağladık. İl belediyeleri içerisinde e-Belediye sistemine ilk geçen belediye olduk. 20 Büyükşehir Belediyesi, 37 il belediyesi, 660 ilçe belediyesi ve 219 belde belediyesi ile birlikte online olarak hizmetlerimizle hemşehrilerimizin işlerini kolaylaştırdık” ifadelerini kullandı.

8 AYRI MODÜL

Birçok işlemin internet üzerinden yapılacağının altını çizen Köse, “E-Belediye sistemi ile hemşehrilerimiz belediyemizde yapmaları gereken bir çok işlerini kolaylıkla internet üzerinden yapabiliyor. Ülke genelinde anlaşmalı 10’a yakın banka üzerinden ödemelerini kolaylıkla yapıp isterlerse otomatik ödeme talimatlarını verebiliyorlar. e-Devlet üzerinden online ödeme işlemine ilk geçen belediye olarak yine e-Devlet üzerinden 8 ayrı modülden Abonelik Devri, Abone Feshi, Abone Başvurusu, Bireysel ve Kurumsal Borç Ödeme, Beyan Bilgisi Sorgulaması, Tahakkuk Bilgisi Sorgulaması ve Sicil Bilgisi Sorgulaması hizmetlerini de hemşehrilerimize sunduk” dedi.

MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇTİ

Pandemi döneminde yapılan online işlemler ile vatandaşların mağduriyet olmadıklarını ifade eden Köse, ”Özellikle pandemi sürecinde online hizmetlerimizin hemşehrilerimize faydasını gördük. Kısıtlama sürecinde vatandaşlarımız iş ve işlemlerini online sistemimiz üzerinden yaparak mağduriyet yaşamadılar” şeklinde konuştu.

HEM GÜVENLİ HEM ÜCRETSİZ

İşlemlerin güvenli ve ücretsiz olduğunu belirten Köse, “ Yıllardır yüksek maliyetlerle özel firmalardan hizmet satın alınarak sağlanan online işlemler İçişleri Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen e-Belediye sistemi ile tamamen ücretsiz bir şekilde hayata geçirildi. e-Belediye sisteminde bulunan 63 modül ile birlikte hemşehrilerimiz işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor” dedi.

TANITIMI YOZGAT BELEDİYESİ YAPACAK

Son olarak tanıtımını belediyenin yapacağına değinen Köse, ”İçişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanarak hayata geçirilen ve il belediyeleri arasında ilk e-Belediye Bilgi Sistemine geçen belediyemiz ülke genelinde il belediyelerine olduğu gibi ilimiz genelinde de 13 ilçe ve 22 belde belediyesine örnek teşkil etti. Ücretsiz ve yüksek güvenilirliğe sahip olan e-Belediye uygulamasının ilçe ve belde belediyelerine tanıtımı ise Yozgat Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğümüz öncülüğünde yapıldı” ifadelerini kullandı.