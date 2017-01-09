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Türkiye’de ikinci örnekleri yok

09 Ocak 2017 Pazartesi 06:30
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Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda yapımı tamamlanan Tabiat Eğitim Merkezi ve Kafeterya binalarının tamamlandığını söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdür Cihan Eğilmez, bu binaların Türkiye’de ikinci bir örneğinin olmadığını söyledi.

Türkiye’de ikinci örnekleri yok
Türkiye’nin ilk Milli Parkı Çamlık’ta, 2015 yılında başlanılan Tabiat Eğitim Merkezi ve Kafeterya binaları tamamlandı. Binaların kullanım amacı hakkında açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdür Cihan Eğilmez, binaların Türkiye’de tek olduğunu vurguladı.
Tabiat Eğitim Merkezi ve Kafeterya binaları hakkında görüşlerini bildiren Şube Müdürü Cihan Eğilmez, “Bu binaların yapımına 2015 yılında başladık, 2016’nın 9. ayı sonu itibariyle de bina yapımlarını tamamladık. Ancak bu binalar amacına uygun kullanılabilmesinin iç dizaynlarının yapılması gerekiyor. Bu binaların bir tanesi Tabiat Eğitim Merkezi olup, bu binada Çamlık Milli Parkının ziyaretçilerine, öğrencilere ve vatandaşlara hem Milli Parkın tanıtımı hem de tabiatın tanıtımı yapılacak. Bir diğeri ise Kafeterya binası olarak kullanılacak. Biz devlet eliyle burayı işletemiyoruz. Onun için kafeteryanın işletmesini biz Yozgat Belediyesine verdik, görüşmelerimiz devam ediyor. İşletmeci ne zaman isterse açılışını gerçekleştirir. Kafeteryamız yaklaşık olarak 630 metrekare alana sahip. Bunun kapalı alanı 230 metrekare. Ayrıca kafeteryanın 400 metrekarelik 3 farklı kotta terası da mevcut” dedi.
Şube Müdürü Eğilmez, son olarak bu binaların Türkiye’de tek ve özel olarak çizildiğini söyleyerek “Aynı binadan Türkiye’de bir ikincisini bulamazsınız. Çünkü bu yerlerin fotoğraflarını ben Bolu, Ankara İstanbul Şube Müdürlerine gösterdiğimde, binalara mest oluyorlar” şeklinde konuştu.

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