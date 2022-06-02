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Türkiye üçüncüsü oldu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, 26-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Sivas Robot Yarışması Si-Ro’da Sağlık Teknolojileri Kategorisinde Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi Türkiye 3’üncüsü oldu.

02 Haziran 2022 Perşembe 00:57
Türkiye üçüncüsü oldu

Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi Müdürü Mustafa Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Okulumuz 26-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Sivas Robot Yarışması Si-Ro’da Sağlık Teknolojileri Kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olmuştur. Öğrencilerimiz Ceren Yalçın, Haticetül Kübra Telli, Ennur Demirbilek ve Danışman Öğretmenimiz Emre Telli'yi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ise, “Sivas Robot Yarışmalarında dereceye girip üçüncülüğü elde eden Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisemizin tüm idareci, öğretmen, öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Haber Merkezi 
 

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Türkiye üçüncüsü Oldu
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