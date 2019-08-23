Türker meslektaşlarıyla buluştu

Türker’e yol arkadaşları Ertuğrul Erdem, Mehmet Doğan eşlik etti. Yozgat Serbest Mali Müşavirler, Muhasebeciler Odasını ziyaret eden Türker, yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında, meslektaşlarını bilgilendirdi. Yozgat Serbest Mali Müşavirler, Muhasebeciler odası Başkanı Ahmet Bulut, ‘Nazik ziyaretleri nedeniyle Sayın Masum Türker ve yol arkadaşlarına teşekkür ederiz. Yeni dönemde yapmak istedikleri çalışmalar hakkında katılım gösteren üyelerimizi bilgilendirdiler. Meslektaşlarımıza kapımız her zaman sonuna kadar açıktır’ dedi. Bulut, Mali Müşavirlerin devlet ile mükellef arasında köprü görevi gören bir meslek grubu olduğuna dikkat çekerek, ‘Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, toplumda vergi bilincinin artması, büyüyen ekonomimiz ile beraber muhasebe sistemlerimizin uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu hale gelebilmesi ancak onların eliyle olabilecektir. Hal böyle iken devletin, mesleğe olan ilginin ve meslek mensuplarının niteliğini artırmak, onların sorunlarına çözüm yolu bulmak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır’ diye konuştu. Mesut Türker ise, mali müşavirlerin yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalar yapacaklarını, Türkiye Muhasebeciler Platformu olarak Genel Kurul'da yönetime talip olduklarını aktardı. Muhasebecilere de önemli görevlerin düştüğünü vurgulayan Türker, bu görevlerden birinin de Türkiye'deki ekonomik kuşatmaya karşı hükümetlerin yanında yer almak olduğunu söyledi.

