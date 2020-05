Türkçüler günü…

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve İl Başkanı Ferhat Altan, ayrı ayrı yayınladıkları mesajda, 3 Mayıs Türkçüler bayramını kutladı. Milletvekili Sedef mesajında,

‘3 Mayıs 1944'de Komünist baskılar reddedilmiş, masum şekilde, milli bir ruhun eşliğinde protesto edilmiştir. Tertemiz vicdanlı milliyetçilerin haklı ve haysiyetli direnişleri, sonrası süreçlerde işkence, zulüm, eziyet ve mahkûmiyetle susturulmaya çalışılmıştır. Türklük şuurunun, Türkçü duruşun, Türkiye sevdasıyla yanıp tutuşmanın faturası ağır olmuş, Sıkıyönetim Mahkemeleri’nde utanç davalarına dönüşmüştür’ ifadelerini kullandı.

Milletvekili Sedef, 3 Mayıs 1944’te milli bekanın müdafaasının yapıldığını, Türk milletine mensubiyet bir çağrı olarak sahnelendiğine vurgu yaptı. Sedef, ‘’Bu hareketin öncüleri olan başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Hüseyin Nihal Atsız olmak üzere hakkın rahmetine kavuşan tüm dava büyüklerimize Yüce Allah’tan sonsuz rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygı ve şükranla eğiliyoruz. Türk milliyetçileri, ‘milli ve akıllı siyaset’ anlayışın sahipleri olarak, şimdi yine milletin geleceğine yönelik her türlü saldırı ve tavrın karşısındadır. Türk milliyetçileri milletin birliğinin, dirliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusudur. Bir yandan küresel yayılmacılığa boyun eğen, diğer yandan ülkemiz ve insanlarımız için kurulan etnik tuzakları adeta besleyen yaklaşımlar; önlerinde en büyük engel olarak Türk Milliyetçilerini görmektedirler. Milliyetçi Hareket Partisi her dönemde ülkesinden ve milletinden yana taraf olmuştur. Bilge Liderimiz Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli 'Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben’ diyerek bu geleneği sürdürmektedir. Türk milleti müsterih olsun MHP varsa çare de vardır. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Mayıs 1944’ün bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizi Yozgatlı dava arkadaşlarımı ve bütün Türk Milliyetçilerini kutluyorum’’ diye konuştu.

MHP İL BAŞKANI ALTAN

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan da mesajında, ‘İç ve dış tehdit kanallarının genişlediği, milli birlik ve beraberlik iradesinin beka düzeyinde tartışmaya açıldığı, millet ve milliyetçiliğin karşı taarruzlarla değersizleştirilmeye çalışıldığı bir dönemde 3 Mayıs Türkcüler Günü’nü kutluyoruz’ ifadelerini kullandı.

Altan, Türk milletinin üzerinde dolaşan kara bulutların her tarafı sarmaya ve kaplamaya başladığı bir dönemde, milliyetçiliğin bayram gününü idrak etmek elbette önemli ve anlamlı olduğuna dikkat çekti, 3 Mayıs 1944 tarihinin Türk Milliyetçileri için önemli ve unutulmaması gereken bir tarih olduğunu söyledi. Altan, ‘’Türk milliyetçileri, yaşadıkları her devirde, bulundukları her zeminde, baskıya, zulme ve haksızlığa boyun eğmemişler, yozlaşma ve yabancılaşmaya teslim olmamışlardır. Bu açıdan her türlü saygı ve takdire müstahak olduklarını mücadele disiplinleriyle, ahlaki tutarlıklarıyla, istikrarlı ve iddialı hayatlarıyla da göstermişlerdir. Biliyoruz ki, Türk milliyetçiliği devletimizi kuran yüksek fikrin ve bağlanışın adıdır. Yine biliyoruz ki, Türk milliyetçiliği milletimizi kurtaran inanmışlığın, geleceğimizi kurgulayan irfanın karar ve kader mihveridir. Türk milliyetçileri dağılmanın ve parçalanmanın karşısındaki emniyet, gerilemenin ve küçülmenin önündeki bariyer olarak hep bir adım önde olmuş, hep bir umut adası olarak var olagelmiştir’’ diye konuştu.