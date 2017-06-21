Türkçe öğretecekler

Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Göç İdaresi ve Göçmen ve Sığınmacılar Derneği ortaklığı ile açılan stantta mültecilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, 1 Temmuz - 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında Yozgat Halk Eğitimi Merkezi olarak merkez okullarda yabancılar için Türkçe kursu açacaklarını bildirdi.

Bu kapsamda merkez okullarında yabancı uyruklu öğrenci ve velilerle ile toplantılar yapıldığını hatırlatan Sipahi; “Cumhuriyet meydanında düzenlenen mülteciler ile kaynaşma ve dayanışma etkinliği kapsamında da açılacak kurslarımızın tanıtımını yaptık. Ayrıca el sanatları kursları çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde mültecilere yönelik açacağımız Türkçe Kurslar hem onların toplumsal yaşamı paylaştığı Yozgatlıları, hem de Yozgatlıların onları daha iyi anlamalarını sağlayacaktır” diye konuştu.

