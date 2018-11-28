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Türkçe öğreniyorlar

YOZGAT’ta göçmen ailelerin çocukları Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından açılan kursta Türkçe öğreniyor.

Türkçe öğreniyorlar

YOZGAT’ta göçmen ailelerin çocukları Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından açılan kursta Türkçe öğreniyor.

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:00
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Türkçe öğreniyorlar

Savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve eğitimleri kesintiye uğrayan göçmen ailelerin çocukları, Yozgat Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Severek Öğreniyorum’ projesi ile Türkçe'yi öğreniyorlar.  Türkçe öğrenen göçmenler hem okula uyum sağlıyorlar hem de yarım bıraktıkları eğitime daha sağlıklı devam ediyorlar. Yozgat’ta Afgan, Suriye ve Iraklı mülteci öğrencilerin, yarım kalan eğitimlerini daha sağlıklı ve daha kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için hazırlanan ‘Severek Öğreniyorum’ projesi hayata geçirildi.  Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında eğitimini tamamlamak isteyen mülteci çocukların okula uyum sorunu gidermek, Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenerek anlama ve konuşma kapasitelerini artırmak amacıyla Yozgat Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Severek Öğreniyorum’ projesi kapsamında düzenlenen kurstan ilk etapta 25 öğrenci faydalanacak.  Yozgat Serpil Akdağ Anadolu Lisesi’nde uygulamaya geçen proje süresince mülteci öğrenciler, Türkçe Öğretimi, Türk Halk Oyunları, Türk Kültürünün Kaynakları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kültürel Bilinç ve İfade ile Diksiyon dersi alacak.  Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Göç İdaresi İl Müdürü Muhammet Sait Özel, “Ülkelerinde yarım bırakmış oldukları eğitimleri Türkiye’de devam ettirebilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında, göçmen ailelerin çocukları eğitimlerini tamamlamak istiyorlardı. Ama çocuklarımız okula başladıklarında Türkçe bilmedikleri için sınıfta sağır, dilsiz birer öğrenci pozisyonundaydı ve birkaç ay sonucunda okullardan ayrılıyorlardı. Bu durumun farkına vararak bir sosyal sorumluluk anlamında proje hazırladık” dedi.

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