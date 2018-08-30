Türk-Yunan işbirliği

Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, ilk aşaması başarılı bulunan projenin toplam bütçesinin 140 bin Euro, bunun 125 bin Euro’luk kısmının Avrupa Birliği tarafından karşılanacağını söyledi. Arslan, ‘’2019 yılında faaliyete geçecek olan projemizde, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere her iki ülkeyi de kapsayan çeşitli sektörel çalışmalar, iş seyahatler, eğitim ve uluslararası organizasyonlara katılım konusunda çalışmalarda bulunmamızı sağlayacaktır. İki ülkenin iş insanları arasındaki ticaretin ve işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen projemiz aynı zamanda iki ülke odaları arasında karşılıklı anlayış ve üye odaklı iyi uygulamaların paylaşılmasına katkıda bulunacaktır’’ dedi.