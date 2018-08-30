Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93281
ALTIN
260.730
DOLAR
6.7202
STERLİN
8.6859
EURO
7.8564

Türk-Yunan işbirliği

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, Merkezi Finans ve İhale Biriminin açmış olduğu Avrupa Birliği İş Dünyası Diyaloğu hibe programı kapsamında ‘İş dünyası aracılığı ile barış köprüleri kurma’ projesini, Yunanistan’ın Drama Ticaret ve Sanayi Odası ile odamız iş birliği ile hayata geçirecek.

Türk-Yunan işbirliği

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, Merkezi Finans ve İhale Biriminin açmış olduğu Avrupa Birliği İş Dünyası Diyaloğu hibe programı kapsamında ‘İş dünyası aracılığı ile barış köprüleri kurma’ projesini, Yunanistan’ın Drama Ticaret ve Sanayi Odası ile odamız iş birliği ile hayata geçirecek.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
31 Okunma
Türk-Yunan işbirliği

Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, ilk aşaması başarılı bulunan projenin toplam bütçesinin 140 bin Euro, bunun 125 bin Euro’luk kısmının Avrupa Birliği tarafından karşılanacağını söyledi. Arslan, ‘’2019 yılında faaliyete geçecek olan projemizde, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere her iki ülkeyi de kapsayan çeşitli sektörel çalışmalar, iş seyahatler, eğitim ve uluslararası organizasyonlara katılım konusunda çalışmalarda bulunmamızı sağlayacaktır. İki ülkenin iş insanları arasındaki ticaretin ve işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen projemiz aynı zamanda iki ülke odaları arasında karşılıklı anlayış ve üye odaklı iyi uygulamaların paylaşılmasına katkıda bulunacaktır’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ZAFERi KUTLUYORUZ
ZAFERi KUTLUYORUZ
Dev testi ocağı
Dev testi ocağı
Anıtkabir'e hediyelik eşya
Anıtkabir'e hediyelik eşya
10 bin aileye kurban eti
10 bin aileye kurban eti
Anıtkabir'e hediyelik eşya
Anıtkabir'e hediyelik eşya
Elektrik tüketimi arttı
Elektrik tüketimi arttı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim