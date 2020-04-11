Türk Polis Teşkilatı 175 Yaşında

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Alanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunup, saygı duruşunda bulundu. Yozgat Valisi Kadir Çakır yayınladığı mesajında, Türk Polis Teşkilatımızın 175’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Vali Çakır mesajında, ‘Kutsal topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini koruma, kollama, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etmek, suç işlenmesini önlemek, işleyenleri adalete teslim etmek hususunda büyük bir özveriyle gece gündüz, devletinin emrinde, milletinin hizmetinde başarılı bir şekilde çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum’ dedi. Vali Çakır, görevleri başında şehadete yürüyen emniyet mensuplarına rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diledi. Yozgat’ın ilçelerinde de Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü çelenk sunumu ve ziyaretlerle kutlandı.