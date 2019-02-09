Türk Ocağından ziyaret

Türk Ocağı Başkanı Nefise Yüksel ve üyeler ilk olarak Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın konuğu oldu. Nefise Yüksel, Vali Çakır’a yeni görevini tebrik ederek başarı diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kadir Çakır da Türk Ocağı heyetine teşekkür etti.Türk Ocağı heyeti daha sonra MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir’i ziyaret etti. Seçim karargahında gerçekleştirilen ziyarette, ocak üyeleri Erdemir’e çıktığı yolda başarı diledi. MHP adayı Erdemir’de Türk Ocağı heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

