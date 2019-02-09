Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422

Türk Ocağından ziyaret

YOZGAT Türk Ocağı Başkanı Nefise Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Yozgat Valisi Kadir Çakır ve MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir’i ziyaret ettiler.

Türk Ocağından ziyaret

YOZGAT Türk Ocağı Başkanı Nefise Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Yozgat Valisi Kadir Çakır ve MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir’i ziyaret ettiler.

09 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
12 Okunma
Türk Ocağından ziyaret

Türk Ocağı Başkanı Nefise  Yüksel ve üyeler ilk olarak Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın konuğu oldu. Nefise Yüksel, Vali Çakır’a yeni görevini tebrik ederek başarı diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kadir Çakır da Türk Ocağı heyetine teşekkür etti.Türk Ocağı heyeti daha sonra MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir’i ziyaret etti. Seçim karargahında gerçekleştirilen ziyarette, ocak üyeleri Erdemir’e çıktığı yolda başarı diledi. MHP adayı Erdemir’de Türk Ocağı heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şahin’in ‘Ateş’ adlı albümü çıktı
Şahin’in ‘Ateş’ adlı albümü çıktı
İBADETE AÇILDI
İBADETE AÇILDI
8 araca tır çarptı
8 araca tır çarptı
Vakıf yönetimi değerlendirme yaptı
Vakıf yönetimi değerlendirme yaptı
Giysi Kumbarası devrede
Giysi Kumbarası devrede
Yapılandırma uyarısı
Yapılandırma uyarısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim