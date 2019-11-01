Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98469
ALTIN
277.609
DOLAR
5.7165
STERLİN
7.3952
EURO
6.3738

Türk Ocağı Kermes Açtı

TÜRK Ocağı Yozgat Şubesi Cumhuriyet ve Kültür Haftası kapsamında kermes programı düzenledi.

Türk Ocağı Kermes Açtı

TÜRK Ocağı Yozgat Şubesi Cumhuriyet ve Kültür Haftası kapsamında kermes programı düzenledi.

01 Kasım 2019 Cuma 04:04
Türk Ocağı Kermes Açtı

Yozgat Türk Ocağı tarafından Sedefler Düğün Salonunda düzenlenen programa MHP İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Yozgat Türk Ocağı Başkanı Nefise Yüksel, Türk Ocağı Onursal Başkanı Necati Şahin, Türk Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Çakır, Ülkü Ocakları Başkanı Turan Karakuş, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Türk Ocağı Yozgat Şube Başkanı Nefise Yüksel, Türkiye’nin kritik bir dönemeçten geçtiğini, etrafımızda olup bitene seyirci kalmamızın yaşadığımız coğrafyada mümkün olmadığını söyledi. Türk Ocağı’nın TSK tarafından Suriye’deki teröristlere yönelik düzenlenen harekata destek vererek, devletinin yanında olduğunu belirten Yüksel, “Politik görüşümüz ne olursa olsun devletimizin ve ordumuzun yanında olmak, milli bir görevdir. Bunun bilinci ile hareket ederek demokratik siyaset içinde görüş farklarımız olsa dahi, dışarıdan; bizi ve ekonomimizi tehdit edebilecek herhangi bir yaptırım olduğunu asla kabul etmeyiz ve haddini aşan her tehdidin bizi birbirimize daha da bağlayacağını herkesin bilmesini isteriz” dedi.
Yaşadığımız toprakların ihaneti, gafleti ve boş vermişliği kaldıramayacağının unutulmaması gerektiğini hatırlatan Yüksel, “Yüzlerce yıl önce Türk'ü sindirmek isteyen zihniyet bugün de kendini geri çekmiyor elbette. Düşman isimleri değişiyor fakat görevleri değişmiyor maalesef” şeklinde konuştu.
Türk Milliyetçilerinin bu dönemeçten de alın akıyla çıkmak ve sorumluluk üstlenmek zorunda olduklarını ifade eden Yüksel, “Sağlam durmak, güçlü olmak ve birlik ve beraberliğimize en ufak söz söyletmemek zorunda olduğumuzu, bu coğrafyanın kaderi olan daha önceki deneyimlerimiz gereğince biliyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kermesin açılışı gerçekleşirken katılımcılara da çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
TÜRK Ocağı Yozgat Şubesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DIŞ TiCARETiMiZ PATLADI
DIŞ TiCARETiMiZ PATLADI
ALANYA’YI SALLADIK
ALANYA’YI SALLADIK
Bisiklet hediye edildi
Bisiklet hediye edildi
ORAN Kayseri'de toplandı
ORAN Kayseri'de toplandı
Emniyetten başsavcılığa ziyaret
Emniyetten başsavcılığa ziyaret
Vahşet tepki çekti
Vahşet tepki çekti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim