Türk Ocağı Kermes Açtı

Yozgat Türk Ocağı tarafından Sedefler Düğün Salonunda düzenlenen programa MHP İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Yozgat Türk Ocağı Başkanı Nefise Yüksel, Türk Ocağı Onursal Başkanı Necati Şahin, Türk Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Çakır, Ülkü Ocakları Başkanı Turan Karakuş, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türk Ocağı Yozgat Şube Başkanı Nefise Yüksel, Türkiye’nin kritik bir dönemeçten geçtiğini, etrafımızda olup bitene seyirci kalmamızın yaşadığımız coğrafyada mümkün olmadığını söyledi. Türk Ocağı’nın TSK tarafından Suriye’deki teröristlere yönelik düzenlenen harekata destek vererek, devletinin yanında olduğunu belirten Yüksel, “Politik görüşümüz ne olursa olsun devletimizin ve ordumuzun yanında olmak, milli bir görevdir. Bunun bilinci ile hareket ederek demokratik siyaset içinde görüş farklarımız olsa dahi, dışarıdan; bizi ve ekonomimizi tehdit edebilecek herhangi bir yaptırım olduğunu asla kabul etmeyiz ve haddini aşan her tehdidin bizi birbirimize daha da bağlayacağını herkesin bilmesini isteriz” dedi.

Yaşadığımız toprakların ihaneti, gafleti ve boş vermişliği kaldıramayacağının unutulmaması gerektiğini hatırlatan Yüksel, “Yüzlerce yıl önce Türk'ü sindirmek isteyen zihniyet bugün de kendini geri çekmiyor elbette. Düşman isimleri değişiyor fakat görevleri değişmiyor maalesef” şeklinde konuştu.

Türk Milliyetçilerinin bu dönemeçten de alın akıyla çıkmak ve sorumluluk üstlenmek zorunda olduklarını ifade eden Yüksel, “Sağlam durmak, güçlü olmak ve birlik ve beraberliğimize en ufak söz söyletmemek zorunda olduğumuzu, bu coğrafyanın kaderi olan daha önceki deneyimlerimiz gereğince biliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kermesin açılışı gerçekleşirken katılımcılara da çeşitli ikramlarda bulunuldu.

