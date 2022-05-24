Türk lezzetlerine tam puan

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ‘Türk Mutfağı Haftası Yozgat Yemekleri İkramı’ programına, Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci ve davetliler katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla Türk Mutfağından ve yöresel yemeklerden oluşan örneklerin sergilendiği programda davetliler yemeklerle ilgili bilgilendirilerek ikram edilen yemeklerin tadına baktılar. Bereketli ve lezzetli Türk mutfağı sofrasından bahseden Vali ziya Polat, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Emine Erdoğan’ın önderliğinde yürütülen Türk mutfağı ile ilgili çalışmaların kitap haline getirildiğini bildirdi. 21-27 Mayıs tarihlerinin ‘Türk Mutfağı Haftası’ olarak kutlandığını belirten Polat, “Kendi okulumuzda, kendi arkadaşlarımızla, kendi Türk mutfağımızı tanıtma ve siz değerli arkadaşlarımıza tattırmak için haftamızı burada açıyoruz. Türk mutfağı, dünyanın ender mutfaklarından birisidir. Her gelenin tattığında tekrar tatmak isteyeceği bir mutfağa sahibiz. Biz örfümüzle, âdetimizle yedirmenin bereket olduğunu bilen bir toplum olduğumuz için soframızda bereketli oluyor” dedi.

GASTRONOMİ

TURİZMİ GELİŞECEK

Türk mutfağını, bu güzelliği herkese tanıtmak amacıyla yapılan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanına, eşi Emine Erdoğan’a ve çalışanlara teşekkür eden Polat, “Türk mutfağımızın topyekûn bir çalışmayla hep beraber tanıtıldığını görmek, ülkemizin gastronomi turizminde de gelişeceğini gösteriyor” diye konuştu.

SOFRAMIZDA

BEREKETLİ,

GÖNLÜMÜZDE

BEREKETLİ

Yozgat’ında kendine has ve özgü yemekleri olduğuna değinen Polat, “Biz gelen misafirlerimize zaten desti kebabımızı, tandırımızı, uyutmamızı, peynirimizi, ekmeğimizi ikram ediyoruz. Türk milleti olarak soframızda bereketli, gönlümüzde bereketli. Soframıza misafir geldikçe bereketli olduğunu bilen bir milletiz. Bereketimiz daim olsun, haftamız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

•Sema Nur Koçaker•

