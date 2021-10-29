Türk Kızılayının Gönüllüsü oldu

Türk Kızılayı Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, Kızılay gönüllüleriyle birlikte Büyükelçiliği yetkilisi Akifumi Doma

ile görüşüp, Türk Kızılayının çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Başkan Ateşer, Japonya Büyükelçik görevlisi Büyükelçiliği yetkilisi Akifumi Doma'yı da Kızılay gönüllüleri arasına kattıklarını söyledi. Sorgun ilçesinde Türk Kızılayı gönüllüleri arasına katılan Büyükelçilik yetkilisi Akifumi Doma'ya rozeti ve bilekliği takıldı. Başkan Ateşer, Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği yetkilisi Akifumi Doma'ya teşekkür etti ve gönüllüler arasında yer almasından dolayı mutlu olduklarını aktardı. Japonya Büyükelçiliği yetkilisi Akifumi Doma da, Türk Kızılayının çalışmalarını her zaman takip ettiklerini belirterek, böylesine önemli bir kuruluşun gönüllüleri arasında yer almaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Japon temsilci, Sorgun ilçesinde oldukça renkli ve unutulmaz saatler geçirdiğini de sözlerine ekledi.