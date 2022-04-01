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Türk Kızılayından ziyaret

Türk Kızılay Yozgat Şube Yönetim Kurulu Başkan Faruk İbiş ve yönetim kurulu ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.

01 Nisan 2022 Cuma 00:49
Türk Kızılayından ziyaret

Türk Kızılay’ının yapmış olduğu çalışmalar hakkımda bilgi veren İbiş, “Milletten aldığı güçle 154 yıldır iyiliği yayan Kızılay olarak ihtiyacı olan insanlara her zaman destek olduk ve daha çok yardımcı olmak için de çalışmaya devam edeceğiz. Türk Kızılay bu yardımları büyütmek için 2022 yılını ‘Dayanışma Yılı’ olarak ilan etti. Yardımlaşma ve dayanışmanın, hayırda yarışmanın, derdi olanla dertlenmenin ve gönül birlikteliğinin doyasıya yaşandığı Ramazan ayında ise ‘Az Çok Demeden Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun’ sloganıyla Ramazan ayı kampanyamızı başlattık. İlimiz Yozgat'taki Hayırsever bağışçılarımızdan ihtiyaç sahipleri adına Ramazan ayı süresince zekat, fitre, fidye, nakdi bağışlar ve gıda kolisi bağışlarını bekliyoruz. Bu bağışları Şube Başkanlığımızdan, alış veriş merkezlerinde kuracağımız bağış stantlarımızdan makbuz karşılığında; tüm bankalardaki Türk Kızılay Bağış hesaplarından ve internet sitemiz üzerinden yapabilecekler. Şube Başkanlığımız olarak alınan bu bağışları Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan aziz milletimizin, dayanışmanın gücünü ve iyiliği daha fazla hatırladığımız bu mübarek Ramazan ayında tüm ihtiyaç sahiplerine Kızılay’ımız aracılığıyla bağışlarını ulaştıracağına inanıyoruz. Bu vesileyle idrak edeceğimiz mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm İslam âlemine ve ülkemize hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyor” dedi. 

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