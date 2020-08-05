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Türk Kızılay’ından kurban eti

Yozgat Et ve Süt Kurumu tesislerinde kesimi yapılan kurbanlıklar Türk Kızılay gönüllüleri tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 00:25
Türk Kızılay’ından kurban eti

TÜRK Kızılayı tarafından, ‘Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan helal olsun Türkiye’ sloganıyla yürüttüğü kampanya kapsamında, vekaletle yapılan bağışlarla temin edilen kurbanlıklar Yozgat Et ve Süt Kurumu tesislerinde kesimleri yapıldı. Kızılay gönüllüleri tarafından kurban etleri hak sahipleri ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kızılay’ın kampanya kapsamında yurt içinde 50 bin, yurt dışında 16 ülkede 100 bin hisse hedefine yüzde yüz oranında ulaşıldığı kaydedildi. Kurban kesimlerinin, Et ve Süt Kurumu’nun Yozgat ile birlikte, Adana, Ankara, Erzurum, Bingöl, Sivas, Denizli, Ağrı, Diyarbakır'da bulunan kombinalarında gerçekleştirildi. Kesilen kurban etleri, kıyma ve kuşbaşı olarak, oda sıcaklığında 18 ay raf ömrü olan konserve şekline getirildi. Daha sonra da Kızılay temsilcilikleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere götürerek, sofraları şenlendirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılay’ından Kurban Eti
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