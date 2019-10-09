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Türk Kızılayı’ndan dar gelirli öğrencilere yardım

Türk Kızılayı Sorgun Şubesi, Eymir beldesinde 250 öğrenciye giysi ve gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılayı’ndan dar gelirli öğrencilere yardım

Türk Kızılayı Sorgun Şubesi, Eymir beldesinde 250 öğrenciye giysi ve gıda yardımında bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Türk Kızılayı’ndan dar gelirli öğrencilere yardım

Sorgun şube Başkanı Ali Ateşer, yaptığı açıklamada, şubelerinin gerek merkezde, gerekse köy ve beldelerde olanaklar dahilinde dar gelirlilere gıda ve giyim yardımında bulunduğunu söyledi. 
Ateşer, devlet eliyle yapmış oldukları yardımları, vatandaşlar arasında ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkese ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda Eymir beldemizde eğitim öğretim gören 250 öğrencimize ve ailelerine kavurma, kıyma, giyecek ve ayakkabıdan oluşan yardımda bulunduk." dedi.
Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu da  Türk Kızılay Sorgun Şubesine vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. 

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