TÜRK KIZILAYI YÜRÜDÜ

Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan yürüyüşe Yozgat Şube Yönetimi ve Genç Kızılay Teşkilatı katıldı. Merkez Orta Okulu önünde toplanan gönüllüler ellerinde ‘Yıllara, aylara, haftalara sığmayan iyilik için Gönüllü Ol’ pankartı ile Cumhuriyet Alanındaki Kızılay Kan Bağışı aracına kadar yürüdü. Türk Kızılay’ı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Türk Kızılay’ının 1868 ‘den bu yana milletin şefkat ve merhamet eli olduğunu, ihtiyaç sahiplerine dil, din, cins, ırk ayrımı gözetmeksizin yardımlarını ulaştırdığını hatırlattı. İlker, Türk Kızılay’ı olarak kan hizmetlerinden gençlik hizmetlerine, eğitim hizmetlerinden yaşlı bakım hizmetine, aş evleri hizmetine kadar insanın olduğu her yerde olmaya çaba ve gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. İlker, ‘’29 Ekim - 4 Kasım arası kutlanan Kızılay Haftası münasebetiyle tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak Kızılay Haftasına yönelik düzenlenen yürüyüşe bizde Yozgat Kızılay Şubesi olarak kurumsal çalışan arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz ile birlikte Türk Kızılay'ını çocuklarımıza, gençlerimize tanıtmak amacıyla yürüyüş düzenledik’’ dedi.