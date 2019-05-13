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Türk Kızılayı giysi dağıttı

TÜRK Kızılayı Sorgun Şubesi tarafından dar gelirli ailelere giysi dağıtıldı.

Türk Kızılayı giysi dağıttı

TÜRK Kızılayı Sorgun Şubesi tarafından dar gelirli ailelere giysi dağıtıldı.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Türk Kızılayı giysi dağıttı

Şube Başkanı Ali Ateşer, Kızılay'ın sadece afet ve felaketlerde vatandaşlara yardımda bulunmadığını, her türlü sıkıntıda yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.  Sorgun Şubesi içerisinde butik gibi çalışan bir mağaza açtıklarını dile getiren Ateşer, "Amacımız dar gelirli ailelerin giyecek ihtiyaçlarını gidermek. Butik hizmeti veren mağazamızda pantolon, etek, gömlek, kazak, çorap, ayakkabı gibi bir çok giyecek var. Cumartesi günleri hizmet veren mağazamıza ihtiyaç sahibi aileler başvuruda bulunuyor. Bizler de ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz" dedi. Ateşer, bu hizmetin verilmesinde öğretmenler Meral Özdemir, Ayfer Gözübüyük, Münire Biçer ve Nezihe Nazlıgül gönüllü olarak tezgahtarlık yaptıklarını belirtti.

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