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Türk-Fransız derneğine gitti

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Fransa’da Türk-Fransız Kültür derneğini ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet etti.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:01
Türk-Fransız derneğine gitti

AK Parti Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle Fransa’da bulunan Belediye Başkanı Köse, ‘’Ziyaretlerimize Fatih Camimiz ve Türk-Fransız Kültür Derneğimize yaptığımız ziyaretlerle devam ettik. Hanım kardeşlerimiz ve dernek üyesi vatandaşlarımız ile sohbet ederek Türkiye’den kendilerine götürdüğümüz selamları ilettik.
Türk-Fransız Kültür Derneği Başkanımız Nuri Çağlar beyefendi, Fatih Cami Dernek Başkanımız Coşkun Ertek beyefendi, hanım kardeşlerimiz ve vatandaşlarımıza nazik kabulleri için teşekkür ediyorum’’ dedi.

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