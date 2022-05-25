Türk-Fransız derneğine gitti

AK Parti Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle Fransa’da bulunan Belediye Başkanı Köse, ‘’Ziyaretlerimize Fatih Camimiz ve Türk-Fransız Kültür Derneğimize yaptığımız ziyaretlerle devam ettik. Hanım kardeşlerimiz ve dernek üyesi vatandaşlarımız ile sohbet ederek Türkiye’den kendilerine götürdüğümüz selamları ilettik.
Türk-Fransız Kültür Derneği Başkanımız Nuri Çağlar beyefendi, Fatih Cami Dernek Başkanımız Coşkun Ertek beyefendi, hanım kardeşlerimiz ve vatandaşlarımıza nazik kabulleri için teşekkür ediyorum’’ dedi.
AK Parti Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle Fransa’da bulunan Belediye Başkanı Köse, ‘’Ziyaretlerimize Fatih Camimiz ve Türk-Fransız Kültür Derneğimize yaptığımız ziyaretlerle devam ettik. Hanım kardeşlerimiz ve dernek üyesi vatandaşlarımız ile sohbet ederek Türkiye’den kendilerine götürdüğümüz selamları ilettik.