Türk-Fransız derneğine gitti

AK Parti Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle Fransa’da bulunan Belediye Başkanı Köse, ‘’Ziyaretlerimize Fatih Camimiz ve Türk-Fransız Kültür Derneğimize yaptığımız ziyaretlerle devam ettik. Hanım kardeşlerimiz ve dernek üyesi vatandaşlarımız ile sohbet ederek Türkiye’den kendilerine götürdüğümüz selamları ilettik.

Türk-Fransız Kültür Derneği Başkanımız Nuri Çağlar beyefendi, Fatih Cami Dernek Başkanımız Coşkun Ertek beyefendi, hanım kardeşlerimiz ve vatandaşlarımıza nazik kabulleri için teşekkür ediyorum’’ dedi.