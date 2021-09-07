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Türk Bayrağı dalgalansın yeter

Diyarbakır’da 2011 yılının Nisan ayı içerisinde asansörde kalan iki çocuğu kurtardıktan sonra, kapısı aniden kapanan asansöre başı sıkışıp, sonrasında da kaldırıldığı hastanede vefat eden Polis Memurunun anne ve babası, çocuklarının şehit kabul edilip, mezarına Türk Bayrağı asılmasını istiyor.

07 Eylül 2021 Salı 00:52
Türk Bayrağı dalgalansın yeter

Diyarbakır’da 2011 yılının Nisan ayı içerisinde, oturduğu apartmanın asansöründe sıkışıp kalan 2 çocuğu kurtardıktan sonra kabinin aniden hareket etmesi sonucu kapı ile kabin boşluğu arasında kalarak ağır yaralanan polis memuru 25 yaşındaki Mehmet Mete’nin anne-babası çocuklarının devlet tarafından şehit olarak kabul edilmesini istiyor. 
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde ikamet eden Abdullah Mete ve Zahide Mete, ilçedeki Molla Osman Mezarlığına giderek, Polis Memuru oğulları Mehmet Mete için dua ederken, ‘’Bizim devletimizden bir beklentimiz yok, sadece oğlumuz şehit kabul edilip, mezarında Türk Bayrağı dalgalansın yeter’’ diye feryat ediyor. Kaza kurbanı Polis Memurunun Babası Abdullah Mete, oğlunun vefatından sonra kalp rahatsızlığının ortaya çıktığını, anne Zahide Mete de, oğluna ağlamaktan iki gözü de yüzde 80 oranında göremez hale geldiğini aktardı. Anne Zahide Mete, Oğlunun Diyarbakır Gaffar Okan Polis Okuldan mezun olup, Yalova’da iki yıl Çevik Kuvvet Polisi olarak görev yaptıktan sonra Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü emrine atandığını bildirdi. Zahide Mete, ‘’Oğlum 2011 yılında akşam göreve giderken asansöre biniyor. İki çocuğunda bulunduğu asansör arızalanmış. Oğlum çocukları kurtardıktan sonra kendisi çıkmak isteyince asansörün kapısı kapanıyor. Kafası sıkışıyor. Kaldırıldığı hastanede vefat etti’’ diyerek, olayı anlattı.
Gözü yaşlı anne Zahide Mete, ‘asansör kazası’ diye apartman sahibi, kapıcı, yöneticinin tutuklandığını, oğlunun ise ‘kaza sonucu öldü’ denilerek, görev şehidi kabul edilmediğini söyledi. Zahide Mete, ‘’Devletten bir şey talep etmiyorum. Sadece oğlumun görev şehidi olarak kabul edilip, mezarının başına Türk Bayrağının asılıp, dalgalanmasını istiyorum’’ ifadelerini kullandı.
OLAY: Olay Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 2011 yılının Nisan ayı içerisinde meydana geldi. Kayapınar İlçesi Gaziler Semti'nde oturan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Mete, oturduğu binanın asansörüne 2 çocuk ile birlikte bindi. Asansör kabini, kapı kapanmadan hareket ederek 2 katın arasında durdu. Çocukların korkup paniğe kapılması üzerine polis memuru Mete, önce 2 çocuğu ara boşluktan dışarı çıkardı. Mete kendisi de boşluktan çıkmaya çalışırken, kabin aniden hareket etmesi üzerine kabin ve kapı arasında sıkışarak ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mete, yaşamını yitirdi. Mete, memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. 

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Türk Bayrağı Dalgalansın Yeter
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