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TURiZME YÖNELDiK

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, göreve geldiği günden itibaren Yozgat’ın atıl durumdaki değerlerini ortaya çıkartıp, ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını, bir taraftan istihdama yönelik yatırımlar konusunda çalışmalar yaparken diğer taraftan da tanıtım ve turizme yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.

TURiZME YÖNELDiK

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, göreve geldiği günden itibaren Yozgat’ın atıl durumdaki değerlerini ortaya çıkartıp, ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını, bir taraftan istihdama yönelik yatırımlar konusunda çalışmalar yaparken diğer taraftan da tanıtım ve turizme yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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TURiZME YÖNELDiK

Vali Yurtnaç, Aydıncık ilçesini yakından takip edip, kültürel faaliyetlere katıldığının altını çizerek, “Aydıncık gerçekten huzurlu bir ilçe. Küçük olmasına karşın potansiyeli olan bir ilçemiz. Biz il olarak yurt içinde ve yurt dışında kültür turizm fuarlarına katılıyoruz ve ilimizin tüm değerlerini fuarlarda ortaya koyuyoruz.  Bu manda Ametisit taşı ile sanat atölyesi ile Kazankaya Kanyonu ile Yozgat’ı hep birlikte tanıtıyoruz’’ dedi. 
Vali Yurtnaç, ‘termal kongre ve spor turizminin yeni adresi Yozgat’ sloganı ile yola çıktıklarını da hatırlatarak, Sorgun ilçesindeki termal otelin müşterisi fuarlara katıldıktan sonra yüzde 30/40 arttığını kaydetti. Vali Yurtnaç, ‘’Sarıkaya’daki tarihi Roma Hamamını UNESCO Kültürel Mirası Geçici Listesine aldırdık. Bunlar hem ülkemizin hem de ilimizin tanıtımı için önemli değerlerdir. Aydıncık ilçemizin de değerlerini gün yüzüne çıkarıp değerlendirmemiz lazım. Ametisit taşı ile sanat atölyesi ile Kazankaya Kanyonu ile Aydıncık’ı tanıtmalıyız. Bunları bir fırsata çevirmeliyiz. Bunu da hep birlikte yapacağız” diye konuştu.
 

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