TURiZME YENi MEKAN

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Oran Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Timur Yıldız ile birlikte ilçe merkezi ve köylerinde bulunan turizme yönelik değerlendirilebilecek alanları gezdi. Başkan Çakır, ilçenin yerel zenginliklerini gün yüzüne çıkartma gayretiyle planladıkları projeler ile yapacakları çalışmalarla bölgeyi turizmin merkezi haline getirmek istediklerini söyledi. Başkan Çakır, ‘’İlçe Merkezimizde bulunan, planlamalarını yaptığımız ve başladığımız projelerden Lavanta Adası, Şato Mesire Alanı, Kızlar Kayası Restorasyonu, Gizli Bahçe, Çekerek Barajı Rekreasyonuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Buralarda yaptığımız incelemelerin ardından ilçemize yakın mesafede bulunan Çekerek Ulukavak Tabiat Anıtı ve Asırlık Dutluk gibi gezilebilecek, insanımızın doğa ile iç içe olacağı mekanları da tespit ederek, bir gezi haritası yapmayı planlıyoruz. Bozkırın ortasında ama karasal iklimden ziyade yeşili bol, havasıyla, suyuyla insana huzur veren kentimizi daha çok tanıtmak, turizm potansiyeliyle insanların ilçemize ziyaretlerini artırabilmeye yoğunlaşıyoruz’’ dedi.

Başkan Çakır, her defasında ve her projede ‘marka şehir’ sıfatını koyabilecekleri potansiyele sahip konumda olduklarının altını çizdi. Çakır, ‘’Ortalama mesafesi 100 Kilometre olan Çorum, Tokat, Amasya, Yozgat merkez gibi küçük ölçekte başlayıp ülke geneline hitap edecek projelerle ilçemizi Turizm Merkezi haline getirmeyi planlıyoruz’’ diye konuştu.

ULUKAVAK

Çekerek ilçesinde 300-400 yaşında olduğu tahmin edilen, ‘Ulukavak' adı verilen alba cinsi kavak ağacı Kamışcık köylüleri tarafından özenle korunuyor. Köyün simgesi durumundaki 8 metre çevre genişliği ve 20 metre uzunluğu olan, heybetli görüntüsü ile dikkati çeken kavak ağacını vatandaşlar, dalını ve yaprağını dahi koparmadan gözleri gibi koruyorlar. Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, ‘Anıt Ağaç’ statüsüne kavuşturulan kavak ağacının kesin yaşı tam olarak bilinmiyor.

DUT AĞAÇLARI

Çekerek ilçesinde yaklaşık 4 dekarlık alan içerisinde, gövdeleri birbirine sarılı yaşlı karadut ağaçları, her yıl meyve vermeye devam ediyor. Dut ağacının siyah renkli meyvesinin şifalı olduğuna inanan yöre halkı, yapraklarının da yerken bulaşan dut şiresini temizlemede kullandıklarını söylüyor. Diğer bölgelerde de benzer dut ağaçlarına rastlanıldığı, işin uzmanları tarafından yapılan incelemede o dut ağaçlarının 2 bin 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunun belirlendiğine dikkat çekildi. Çekerek ilçesindeki ağaçların gövdelerinin daha da yaşlı olduğu, birbirine sarılmış vaziyetteki ağaçların turistlerin ilgisini çekebileceğinin altı çizildi.