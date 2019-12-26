Turizme Kazandırılsın

Akdağmadeni için en son 2011’de proje sunulmasına tepki gösteren Keven, ‘Akdağmadeni halkı cevap bekliyor çıkın açıklayın’ dedi. Akdağmadeni ilçesinin Yozgat’ın en eski tarihe sahip ilçesi olduğunu, tarihi yapılarıyla, kozmopolit kültürel mirasıyla turizm yatırımlarını ve tanıtımı bekleyen ilçe olduğunu hatırlatan Keven, “Bakanlığın verdiği cevap yazısında Akdağmadeni’nde 27 adet korunması gereken yapı bulunmaktadır. 2011 yılında 1 adet taşınmaza 16 bin 655 lira gibi küçük bir yardım yapıldığı ifade edilmektedir. Yani Akdağmadeni kültür ve turizm yatırımlarından da payını alamamıştır” diye konuştu. Bakanlığın cevap yazısını da kamuoyu ile paylaşan Keven, “ Bakanlığın cevap yazısında aynen şu ifade geçiyor; ‘daha fazla taşınmaz kültür varlığının yaşatılmasına yönelik restorasyon projelerinin hazırlatılıp Kurul Müdürlüğüne iletilmesi halinde söz konusu projelerin değerlendirilmesi sağlanacaktır’ denmektedir. Yani ilimizin ilgili kurum amirleri lütfedip proje hazırlatırsa tarihi yapıların restorasyon projelerine destek olunacağı belirtilmektedir” şeklinde konuştu. Milletvekili Keven ilgili yöneticilere yüklenerek, “Acaba bugüne kadar Akdağmadeni hakkında kaç proje hazırlattınız? Buna Akdağmadeni halkı soruyor çıkın açıklayın” dedi. En son 2011’de 1 adet projenin olduğunu Bakan’ın verdiği cevapta gördüğünü aktaran Keven, “İlimizin yöneticileri ilçelerimize gereken önemi ne zaman verecek acaba?” sorusunu yöneltti. İlçede bulunan tarihi yapılar hakkında bilgi de veren Keven, “Akdağmadeni’nde ilçe merkezinde bulunan tarihi yapılar, Eski PTT Binası, Askerlik Şubesi, Tiftik Han-Eski Cezaevi, İstanbulluoğlu Cami, Eski Kilise, Halk Eğitim Merkezi Binası, Eski Lise Binası, Ziraat Bankası, Redif Kışlası, tarihi dükkânlar, konaklar ve Muşali köyünde bulunan Behramşah Kalesi ile ayrıca doğa turları ve kampçılık için uygun geniş ormanları fazlasıyla ilgiyi hak etmektedir. Çok sayıda tarihi mirası barındıran Akdağmadeni turizm merkezi olmaya elverişli bir ilçemizdir. Başta Sayın Valimiz Kadir Çakır olmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden harekete geçmelerini bekliyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

