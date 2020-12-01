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TURiZME KAZANDIRILSIN

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Sarıkaya Antik Roma Hamamı kalıntılarının Yozgat için önemine dikkat çekerek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan bir an önce turizme kazandırılmasını talep etti.

01 Aralık 2020 Salı 00:26
TURiZME KAZANDIRILSIN

DÜNYADA bulunan iki Roma Hamamı kalıntısından birisinin Sarıkaya ilçesinde olduğunu belirten MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, son üç yıldır gerçekleşmeyen kurtarma kazılarının devam ettirilip, kalıntıların turizme kazandırılmasını istedi. Sedef, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdiği soru önergesinde, kazıların devam ettirilip, ettirilmemesini sordu. Sedef, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından 2014 yılında kamulaştırma işlemlerinin ardından bölgede kurtarma kazılarına başlanıldığını hatırlattı. Sedef, ‘’Gün yüzüne çıkan, dünyanın en eski termal tedavi merkezi kabul edilen, yaklaşık 2000 yıllık bir tarihe sahip olan Yozgat Sarıkaya Antik Roma Hamamı yapıldığı tarihten itibaren içerisinde doğal olarak çıkan termal suyu ile dünyada bir benzeri bulunmamaktadır. UNESCO dünya mirası geçici listesine alınarak tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Antik Roma Hamamı kazı alanında, yaklaşık iki yıldır herhangi çalışma yapılmadığı, 2019 yılında da Yozgat Valiliği İl Özel İdaresinin yetkisini Kültür ve Turizm Bakanlığına devrettiği ifade edilmektedir’’ dedi. Sedef, Bakan Ersoy’a ise 4 soru yöneltti. ‘’Sarıkaya Antik Roma Hamamı kazı alanında kurtarma kazı çalışmaları devam edecek midir?’’ diyen Sedef, ‘’Yozgat Sarıkaya Antik Roma Hamamı kazı alanı genişletilecek midir? Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan eserler Ören Yeri kapsamına alınıp turizme açılacak mıdır? Bölgede acil ihtiyaç duyulan çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları için planlama ve projelendirme yapılmakta mıdır? Projelendirme mevcut ise bunun ne zaman hayata geçirilmesi planlanmaktadır?’’ sorularına da yanıt talep etti.
BAŞKANDAN TEŞEKKÜR
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de Sedef’e Roma Hamamı kalıntılarının gün yüzüne çıkartılması yönündeki gayretleri nedeniyle teşekkür etti. Başkan Açıkel, ‘’Sayın Vekilimiz İbrahim Ethem Sedef’in Yozgat Sarıkaya Antik Roma Hamamı’nın Yozgat turizmine kazandırılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un dikkatine sunduğu bir önerge sunmuştur. Sarıkaya Antik Roma Hamamı Yozgat’ımız için önemli bir varlıktır ve biran önce turizme kazandırılmalıdır’’ diye konuştu. 

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Turizme Kazandırılsın
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