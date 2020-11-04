Turizme destek talebi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Plan Bütçe Komisyonu’nda 2021 bütçe teklifi görüşmelerinde yaptığı konuşmada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Yozgat’ta turizmin geliştirilmesi ve Roma Hamamı hakkında destek talebinde bulundu. Keven, Yozgat’ın tarihi turistik bölgeleri hakkında bilgi verirken, ‘’Yozgat, 2002 yılında 684 binlik nüfusu bugün 420 bin olan bir kent; Türkiye'de göç veren ilk 5 il arasında. Sayın Bakan, bu ciddi tarihî kaynaklara sahip olan, tarihi zenginliğe sahip olan Yozgat, Hitit medeniyetinin yerleşim yerlerinden olup Hattuşaş'ın yani yanı başında yer alan Alişar Höyüğü Antik Kenti ve Kerkenes Harabeleri, Behramşah Kalesi ve ‘Bazilika Therma’ diye bilinen Sarıkaya Roma Hamamı gibi birçok tarihî mirasa sahiptir. Yozgat, Çamlık Millî Parkı, Akdağ Ormanları, Kazankaya Kanyonu, Çayıralanı Ormanları gibi birçok doğa turizmi potansiyeline sahiptir” ifadelerini kullandı. Keven, Yerköy Termal Turizm Bölgesi’nin iptal edildiğini burasının tekrar turizm bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Keven, Yozgat merkez ile Sarıkaya, Sorgun, Boğazlıyan, Yerköy, Saraykent ilçelerinde bulunan şifalı sıcak su kaynaklarıyla termal turizm potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi. Keven, ‘’İlimizin termal kaynakları yeterince kullanılmıyor, ilave teşviklerle yatırımcılara yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmüyor. 13 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yerköy ilçemizin Termal Turizm Bölgesi iptal edilmiştir. Bunun sebebi nedir? Yerköy ilçesi tekrar termal turizm bölgesi ilan edilmelidir” diye konuştu. Keven, Sarıkaya Roma Hamamı’nın önemini ve burada çalışmaların durdurduğunu, bazı işyerlerinin henüz yıkılamadığına da dikkat çekti. Keven, Yozgat’ın, tur operatörlerinin güzergâhına alınmasını, Kapadokya'ya ve Hattuşaş'a gelen turist kafilelerinin Roma Hamamını görmek için, Çamlık'ta doğa yürüyüşü yapmak için Yozgat'a uğramaları gerektiğini anlattı. Keven, ‘’İlimizde büyük bir heyecanla açılışı beklenen Sarıkaya Roma Hamamı'nda yapılan çalışmalar aksamış ve durdurulmuştur. Şu an tel örgülerle çevrili bir vaziyettedir. Üç yıl önce başlayan çalışmalar neden durdurulmuştur? Sarıkaya halkı bu konuda tedirgin ve Sayın Bakan’dan bir cevap bekliyor. Sayın Bakan, Yozgat üç tarihi başkentin ortasında bir ildir. Galatların başkenti Tavium (Büyüknefes) olup dönemin önemli ticaret merkezidir. Hititlerin başkenti Hattuşaş, Boğazkale'dedir. Medlerin başkenti Kerkenes, Sorgun ilçemizin Şahmuratlı köyündedir. Böyle tarihî zenginliğe sahip bir ilin turizm planlaması, turizm haritası niçin yoktur? Küçük ödeneklerle yıllara yayarak ‘Yapıyoruz, yapacağız’ gibi donmuş sözlere Yozgatlının artık kanmayacağını özellikle belirtiyorum. Yozgat neden bir Beypazarı olamıyor, neden bir Afyon olamıyor? Yozgat turizm kenti ilan edilmelidir, çalışmalara ciddi bir şekilde başlanılmalıdır” şeklinde konuştu

KÜTÜPHANELER

DESTEK BEKLİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Yozgat’ta bulunan halk kütüphanelerine de destek ve ödenek talep etti. Keven, “Bakanlık bünyesinde bulunan halk kütüphaneleri maalesef atıl durumdadır. İlçelerimizde bulunan halk kütüphaneleri fiziki imkânlar yönünden zayıf kalmıştır. Bu kütüphaneler donanımlı yeni binalara ihtiyaç duymaktadır. Yazılı soru önergeme verdiğiniz 2 Ekim 2020 tarihli cevaba göre sadece merkezde ve Boğazlıyan ilçemizde bulunan kütüphanelerin mülkiyeti Bakanlığınıza aittir, diğerleri çoğunlukla belediyelere aittir. Halk kütüphanelerini yeniden canlandırmak, buralara donanımlı binalar yapmak zor mudur Sayın Bakanım? Çocuklarımıza sıcak bir kütüphane ortamı sunmak zor mudur? Tarihsel değeri bulunan halk kütüphanelerimizi yoksa siz de “eski Türkiye'nin bir eseri” olarak mı görüyorsunuz? Lütfen kütüphanelerimizi çocuklarımıza yakışır bir yapıya kavuşturalım ve bu konuya duyarlılık gösterelim” İfadelerini kullandı.