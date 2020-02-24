TURiZME AÇILAN KAPI

TURİZM Sektöründe yeterince pay alamayan Yozgat’ın en önemli eksikliklerinden birisi olan konaklama ve hizmet sektöründeki açığın kapatılması amacıyla yenilenen Çamlıktaki tesis, yeniden hizmete açıldı. Mülkiyeti Yozgat Valiliği İl Özel İdaresine ait Türkiye’nin ilk milli parkı 1600 rakımlı Yozgat Çamlık Milli Park içinde yer alan Çamlık Otel baştan aşağı yenilenerek, yerli ve yabancı turistlerin konaklayabileceği, spor kulüplerinin kamp yapabileceği, düğün, nişan, sünnet, özel gün ve toplantıların hem kapalı hem de açık alanda yapılabileceği şekilde dizayn edilen Çamlık Otel, resmi açılış öncesinde müşteri kabulüne başladı. Yozgatlı iş insanı Yaşar Güder ve Mehmet Yemenoğlu tarafından işletilen otelde kapsamlı bir tadilat gerçekleştirildi. 68 odalı otel, müşterilerine en iyi hizmeti vermek için büyük bir tadilattan geçirilerek, tamamen yenilendi, 4 yıldızlı hale getirildi. İş insanı Mehmet Yemenoğlu, Çamlık Oteli ile birlikte Restoran’ın da hizmete girdiğini, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği hizmetlerinin başladığını, günün her saatinde başta yöresel yemekler olmak üzere sıcak ve soğuk yemek çeşitlerinin mevcut olduğunu söyledi. Restoranda sabahları serpme kahvaltı bulunduğunu bildiren Yemenoğlu, Restoran içerisinde kahvaltı salonunun mevcut olduğunu, ailelerin çocuklarıyla birlikte kahvaltı yapıp, sonraki saatlerde ise Izgara çeşitleri, tandır, sulu yemekler, tatlılar ile gönül rahatlığı içerisinde çamlığın bol oksijenini teneffüs ederek karınlarını doyurabileceklerini bildirdi.