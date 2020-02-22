Turizm Toplantısı Yapıldı

Toplantıya, Kayseri, Sivas, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcileri, Kayseri Erciyes ve Sivas Kültür şirketi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yetkilileri katıldı. Erciyes Şirketi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma ile Kayseri, Sivas, Yozgat şehirlerini kapsayan turizm rotasını belirlemek, bu çalışmanın çeşitli fuar ve FAM Trip organizasyonları ile tanıtımını gerçekleştirmek amaçlandı. Toplantıda Erciyes şirketi tarafından yapılan rota ön çalışması, diğer kurum yetkilileri ile paylaşıldı. Katılımcı kurum temsilcilerinin de katkılarıyla turizm rotasının netlik kazanacağı kaydedildi. Düzenlenecek ve katılım sağlanacak Fam trip ve fuar organizasyonları ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında katılımcılar bilgilendirildi.