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Yozgat
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TURiZM POTANSiYELi VAR AMA!

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından uygulanan ‘Keşf-i Yozgat’ isimli proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştayın sonuç raporunda ‘’Yozgat’ın turizm sektörü için yerel potansiyele sahip olduğu’’ vurgusu yapıldı.

28 Eylül 2021 Salı 00:40
TURiZM POTANSiYELi VAR AMA!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde çalışmalarını sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen ‘Keşf-i Yozgat’ projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştayın sonuç raporu yayınlandı. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje, hafta sonunda düzenlenen çalıştay ve değerlendirme toplantısı ile sona erdi. Çalıştaya, Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlileri Selman Temiz, Eyyüp Orhan ve Aydıncık Belediyesi Kültür Müdürü Yasin Gökhan da katılım sağladı. Yozgat ilinin mevcut kırsal turizm alanlarıyla alternatif bir turizm merkezi olmaya aday olduğuna vurgu yapılan sonuç raporunda, ‘’Ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalı olan Yozgat’ın turizm sektöründe de gelişmesi kırsal kalkınmayı olumlu yönde etkileyecektir. Fakat Yozgat ilinin kırsal turizm açısından gelişmesi için gerekli olan doğal, kültürel, tarihi değerlere sahip olmasına rağmen mevcut kırsal turizm potansiyelini istenilen şekilde değerlendiremediği görülmektedir’’ denildi. Proje kapsamında Yozgat’ın mevcut kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için anket, çalıştaylar, ziyaretler, çeşitli etkinlikler, tanıtım faaliyetleri düzenlendiği, bu kapsamda bir tanıtım filmi, kitapçık, kitap ayraçları, bir sonuç raporu hazırlandığının da altı çizildi. Projenin sürdürülebilirliği için çeşitli faaliyetler düzenlemeye devam edeceğinin de altı çizilerek, proje ekibine, faaliyetlere katılım sağlayan gençlere, emeği geçenlere teşekkür edildi. •Rabia Şahin•

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