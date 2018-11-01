TURiZM PLANIMIZ HAZIR

KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı kapanış toplantısı, Yozgat Valiliği salonunda yapıldı. Vali Vekili Salih Altun, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, kaymakamlar, ilgili İl Müdürleri, İşadamları toplantıda hazır bulundu. KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP projeleri hakkında bilgi verdi. Bostancı, KOP Bölgesi Turizm Master Planının 2016 yılı Haziran ayında tamamlandığını söyledi. Bostancı, 2016 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illerinin KOP Bölgesine eklenmesi ile söz konusu illerin mevcut KOP Bölgesi Turizm Master Planına entegrasyonu ihtiyacı doğduğunu dile getirdi. Bostancı, ‘’Bu kapsamda, Başkanlığımız tarafından 2017 Yılında KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı Projesi başlatılmıştır. Proje ile Bölge ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesinde stratejik öneme sahip olan turizm sektörüne yönelik araştırma faaliyetleri yapılarak, turizmden elde edilen gelirlerin artırılması ve Plan Bölgesi’nde turizm sektörü başta olmak üzere istihdamın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması planlandı’’ dedi.

Bostancı, bölgesel düzeyde turizm sektörü için temel ilkelerin, politikaların, hedeflerin ve stratejilerin, mekânsal boyutu ile değerlendirilip, ulusal ve yerel düzeyde plan, program, strateji belgeleri ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bostancı, ‘’Plan Bölge’sinde gerçekleştirilen yatırımların ve bu proje ile ortaya çıkacak kaynakların, ekonomik değerlerinin turizm sektörüne kanalize edilerek, kaynakların bir bütün halinde değerlendirilmesi, ‘Ana Varış Noktası’ olmasına yönelik olarak yol haritası belirlenmiştir. Bu kapsamda 6 Temmuz 2017 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak master plan çalışmalarına başlanılmıştır’’ diye konuştu.

Bostancı, proje sürecinde 4 ilin turizm kaynaklarına yönelik saha ziyaretleri yapıldığını, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir illerinde Odak Grup Toplantıları, Nevşehir ilinde çalıştay düzenlenerek paydaşların görüşlerinin alındığını hatırlattı. Bostancı, ‘’Planlama Bölgesini oluşturan Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illeri turizm potansiyeli açısından oldukça önemli kaynaklara sahiptir. Yozgat Çamlığı, Sorgun ve Sarıkaya Termal Turizm Merkezi Bölge’de öne çıkan turizm alanlarıdır. Bu bağlamda Bölge’ye gelen ziyaretçi sayısının arttırılarak turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla turizm altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, tüm bölgeyi kapsayan bir tanıtım ve pazarlama planının yapılması ve hizmet kalitesini yükseltecek nitelikli işgücü imkanlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetlere ilişkin yol haritamızı oluşturacak, yoğun çaba, bilgi paylaşımı ve istişare süreçlerinden geçerek bu güne gelen “KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı Projesi” çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Yozgat Vali Vekili Salih Altun ise, Türkiye’de makro ekonomiden sağlanan başarıların sürdürülebilmesi için her bölgeyi ve kesimi içine alan yapısal dönücümün sağlanabilmesine bağlı olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planını hazırlayan yüklenici firma yetkilisi Safet Atik tarafında proje hakkında bilgi verildi.