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Turizm Master Planı Hazır

KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı Projesi, Yozgat’ta gerçekleştirilecek kapanış toplantısı ile açıklanması planlandı.

Turizm Master Planı Hazır

KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı Projesi, Yozgat’ta gerçekleştirilecek kapanış toplantısı ile açıklanması planlandı.

26 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Turizm Master Planı Hazır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı kuruluşu olan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından merkezi ve yerel kurum kuruluşlarla istişare halinde Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinde bir yıldır yürütülen çalışmalarla ortaya çıkan projenin sonuçları 31 Ekim 2018 tarihinde Yozgat’ta düzenlenecek toplantıda ele alınacak. KOP İdaresi Başkanlığı tarafından KOP Bölgesinde sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi, istihdamın sağlanması ve bölgenin gelişiminde turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması amacıyla 2015 yılında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerine yönelik çalışma yapıldığı hatırlatıldı. KOP İdaresi Başkanlığının görev alanına 2016 yılında eklenen Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illeri için de 2017 yılı Temmuz ayında başlanan çalışmalarda da son aşamaya gelindi. Master Planının çıktılarını paylaşmak, görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 31 Ekim 2018 tarihinde Yozgat Valiliği’nde bir kapanış toplantısı düzenlenecek. Toplantıya Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir Valilerinin yanı sıra Kaymakamlar, Belediye Başkanları, İl Özel İdareler, İl Kültür ve Turizm Müdürleri, TKDK, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler ve STK’ların üst düzey yöneticileri katılacak. 

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